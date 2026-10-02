La policía encontró al femicida de Aixa, lo detuvieron y los vecinos quisieron lincharlo

La Policía detuvo esta tarde a Alejandro Daniel Sofía, el presunto femicida de Aixa Mili que permanecía prófugo. Lo encontraron a 300 metros de donde ocurrió el crimen. En medio del operativo, los familiares de la víctima y los vecinos intentaron lincharlo cuando se subía al móvil policial. En las imágenes se puede observar cómo los presentes intentaron subirse al patrullero en un clima de extrema tensión.

La detención del sospechoso se produjo a una cuadra y media del lugar en donde Aixa fue encontrada asesinada por su padre este miércoles. En ese domicilio vive la abuela del principal acusado.

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La fiscal a cargo de la investigación, Mariela Miozzo, sostuvo desde la escena que ayer ya habían inspeccionado la propiedad y que no lo habían encontrado. "Ya allanamos este lugar y no estaba. Ahora pudimos establecer su ubicación a través de telecomunicaciones", indicó.

Tras la salida del patrullero, los vecinos comenzaron a arrojar elementos a la casa en donde encontraron a Sofía, por eso los efectivos tuvieron que realizar un cordón policial para evitar el paso de las personas y controlar la situación.

Minutos más tarde, la violencia de la situación escaló y los vecinos comenzaron a arrojar piedras y ladrillos contra la casa de la abuela del sospechoso e ingresaron a la casa por la fuerza, que quedó con múltiples destrozos. Alrededor de las 20, varias unidades de Infantería acudieron a la zona e intervinieron con balas de goma para dispersar a los manifestantes que intentaron incendiar la propiedad en donde se ocultó Sofía.

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Se espera que la fiscalía de una conferencia de prensa en la Comisaría 4ta de Benavídez para dar más detalles del avance de la investigación.

Aixa tenía 20 años y vivía con su papá en Dique Luján, partido de Tigre. Había mantenido una relación de más de un año con Alejandro Daniel Sofía, de 25, a quien había denunciado varias veces por violencia de género. La joven incluso había conseguido una medida perimetral que le impedía acercarse a menos de 300 metros.

Aixa Dana Mili

Sin embargo, en los últimos meses ambos volvieron a tener contacto. Según allegados a la víctima, Sofía había estado preso por lesiones y amenazas y recuperó la libertad dos meses antes del crimen. La última denuncia que Aixa había presentado este año fue retirada después de que, según una fuente cercana a la familia, él le prometiera que iba a cambiar.

El martes por la noche, cuando la joven estaba sola en su casa, fue asesinada. Su papá encontró el cuerpo al regresar de trabajar y dio aviso a la Policía. Los investigadores sospechan que Sofía fue quien la mató y ordenaron su detención.

Después del crimen, el acusado publicó un video en sus redes sociales y envió mensajes de despedida a sus amigos. Desde ese momento, estuvo prófugo hasta ayer por la tarde cuando fue localizado por las autoridades en la casa de su abuela.























