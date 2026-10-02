Volantazo en la causa: renunció la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton

La causa contra Joaquín Levinton sumó un giro inesperado. Adela González, la abogada de la denunciante, renunció a la representación de Paula, la mujer que acusó al cantante de abuso sexual. El motivo: no estuvo de acuerdo con que su clienta hablara en televisión mientras la causa todavía se estaba armando en la Justicia. Horas después, Paula confirmó que ya tiene nueva representación legal y que va a llamarse a silencio.

González explicó su decisión en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América TV). Su estrategia era proteger a la denunciante de la exposición hasta completar las presentaciones judiciales. "En primera medida, yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas ", sostuvo la letrada, que lleva dos décadas trabajando en casos de violencia de género.

Joaquín Levinton

El quiebre llegó cuando Paula participó de un programa de televisión mientras su abogada estaba en una audiencia judicial. González se enteró recién al salir de tribunales. "Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado", explicó.

Antes de formalizar su salida, habló con su clienta: "Sí, lo hablé con ella. Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen ". No dio más detalles de esa charla, amparada en el secreto profesional. También descartó que su renuncia tenga que ver con una disputa con Ana Rosenfeld, cuyo nombre había sonado para sumarse al caso.

Tras la renuncia, Paula publicó un mensaje en sus historias de Instagram: "Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia".

En la misma entrevista, González dio detalles del expediente. La denuncia quedó radicada en el Juzgado N° 50, pero ella pidió que pase al Juzgado N° 6, donde ya existía una causa anterior por el mismo hecho.

El comunicado de Adela González

Esa primera denuncia se archivó porque Paula no fue a ratificarla ni cumplió con las instancias previstas, entre ellas las pericias. La abogada fue enfática en este punto: "No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa ". Cabe recordar que en septiembre de este año, Paula volvió a denunciar al músico, que negó las acusaciones y presentó elementos para su defensa.

Los chats que Levinton presentará como prueba

Mientras tanto, la causa sumó un capítulo mediático. El periodista Martín Candalat mostró en DDM (América TV) conversaciones privadas de Instagram entre Levinton y la denunciante que, según dijo, el músico va a incorporar al expediente. "Esta es la prueba que va a presentar en la Justicia", afirmó.

Joaquín Levinton

Según el análisis del periodista, los chats mostrarían una insistencia sostenida de Paula para comunicarse con el cantante durante varios meses, en su mayoría sin respuesta. Uno de los mensajes difundidos incluye una propuesta laboral: "¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco". "Cuatro meses seguidos donde no paraba de escribirle", indicó Candalaft, y agregó que entre el material habría contenido íntimo enviado por la propia Paula.