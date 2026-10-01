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Juli Poggio rompió el silencio sobre los rumores de romance con Luck Ra y reveló qué pasó entre ellos

La ex Gran Hermano habló de su relación abierta con Fabrizio Maida y fue contundente al aclarar qué vínculo mantiene con el cantante cordobés.

01 Octubre de 2026 15:51
Juli Poggio
Juli Poggio

Los rumores empezaron a crecer en las redes sociales y rápidamente pusieron a Juli Poggio y Luck Ra en el centro de la escena. Después de que trascendiera que ambos habrían tenido un acercamiento durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, la ex Gran Hermano decidió terminar con las especulaciones y contar qué pasó realmente entre ellos.

La bailarina enfrentó las versiones durante una entrevista con A la Barbarossa (Telefe), donde explicó por qué fue vista tan cerca del cantante cordobés fuera del estudio y negó de manera tajante que exista un romance: "¿Qué pasa con Luck Ra? Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente, después de que cocinás, lo único de lo que hablás es del plato. Hablamos de cómo había quedado, qué le podríamos haber puesto. No quiero spoilear mucho. Si nos vieron juntos es por eso, pero jamás pasó nada con él", sostuvo.

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Según explicó Poggio, la relación con el cuartetero no nació en el reality de cocina. Ambos se conocen desde hace tiempo y mantienen un buen vínculo desde que trabajaron juntos en el videoclip de "La Morocha".  "Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de 'La Morocha', y siempre nos llevamos bien. Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora", aseguró.

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La aclaración también abrió la puerta para que Julieta hablara de su presente sentimental. Actualmente está en pareja con Fabrizio Maida y ambos mantienen una relación abierta, algo que la influencer ya hizo público. Sin embargo, marcó que esa modalidad no significa que esté interesada en cualquier persona que aparezca en su entorno: "Tengo pareja abierta, pero no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico", expresó.

Así, Juli Poggio buscó ponerle punto final a las versiones que la relacionaban sentimentalmente con Luck Ra: aseguró que entre ellos existe una amistad de hace años y que el reciente acercamiento estuvo relacionado exclusivamente con su participación en MasterChef.

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