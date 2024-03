Larreta acusó de "entregador" a Macri por querer "fusionarse" con Milei y destrató a Bullrich

Para aprender y estudiar, le sirvió el tiempo post elecciones a Horacio Rodríguez Larreta, ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, que fue el gran perdedor de los últimos comicios donde compitió nada más y nada menos que con Patricia Bullrich para la candidatura presidencial, aunque Mauricio Macri, su jefe político, se oponía rotundamente al quiebre del partido, que terminó sucediendo mientras Javier Milei asumía la presidencia tras un el balotaje con Sergio Massa.

El contexto político parece haber cambiado las reglas del juego y ahora Larreta encuentra su figura desdibujada entre tantas caras nuevas aunque, según él, está haciendo recorridas por las provincias para "transmitirles su experiencia": "Tengo más tiempo para leer, para aprender de la experiencia. Es muy importante enriquecerse con el aprendizaje de lo que uno hizo bien y lo malo también, uno aprende más de los errores que de los aciertos".

Fuera del proceso "zen" que está atravesando después de que el primo de Mauricio, Jorge Macri asumiera como Jefe de Gobierno porteño, Larreta fue claro en sus críticas con una posible alianza con las arcas de la Libertad Avanza. Además, aseguró que "no estuvo deprimido" y analizó: "Tampoco sirve flagelarse, hay que aprender por qué pasó". Sobre el 11% de los votos que tuvo en las PASO no habló más y pasó al tema de relevancia: la alianza entre libertarios y macristas.

"El verdadero cambio es el respeto, la convivencia democrática con el que piensa diferente", dijo Larreta y prendió el ventilador ensuciando a Milei: "No se puede agredir a quien piense diferente, a un periodista. Lo vi después de que el Presidente lanzó la convocatoria a un pacto que obviamente estoy de acuerdo, pero al otro día volvió a atacar a un colega tuyo, a Bonelli por haber puesto una foto conmigo".

Eduardo Feinmann, en Radio Mitre puso más leña al fuego entre Larreta y Javier Milei, recordándole que este último lo llama "Larrata". Sobre eso, el ex jefe de Gobierno dijo: "Es exactamente en lo que yo no creo. No creo en las agresiones personales, creo que hay que respetar al que piensa diferente y creo que es el camino para la Argentina. Si vamos a seguir con las prácticas del kirchnerismo de agredir al que piensa diferente, ese no es el camino".

Sobre la "fusión" entre los dos partidos, explicó: "Estoy en contra de entregarle el PRO a Milei; tenemos valores diferentes. Creamos un partido que valoraba la experiencia política, la diversidad con gente que pensaba diferente y las distintas voces. Cuando estuvimos en el Gobierno jamás agredimos a nadie".

Además, mandó al frente a Macri y lo acusó de "querer entregar el PRO a Milei" y admitió que sí necesita un cambio, con personas nuevas y jóvenes que ya están preparados para asumir esa responsabilidad política: "El PRO tiene que ser una oposición responsable y proponer mejoras. Al equilibrio fiscal que quiere el Gobierno hay que sumarle un plan de desarrollo, aumentar las importaciones, tener una política comercial para que la Argentina vuelva a crecer de manera federal" . Y en ese sentido, avanzó: "No estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente de que todo lo que está en el Estado son curros".

Guerra abierta con Patricia Bullrich

Larreta no tuvo pelos en la lengua para criticar la "panquequeada" de Patricia Bullrich que ahora forma parte de las arcas libertarias como ministra de Seguridad: "Abandonó los valores originales del PRO", dijo y añadió: "Desde el momento en que es parte de un gobierno que agrede al que piensa diferentes, sean periodistas, artistas, opositores; un gobierno personalista".

Bullrich, que lo había acusado de "no querer acompañar un cambio profundo" haciendo alusión a la posible fusión de los partidos y que "está en un pozo ciego", ahora fue duramente criticada por su ex contrincante político: "Hace tres meses, en campaña, me ofreció ser el Jefe de Gabinete, el cargo más importante del gobierno. Si tiene una visión tan crítica es medio contradictorio que ahora me critique".

Aunque no quisiera, Larreta profundizó los conflictos que tiene con Bullrich: "Una de las razones por las que nos fue mal (en las elecciones) es por este tipo de agresiones entre nosotros".