Se nos ríen en la cara: el sketch español que expone a Milei en una reunión con sus perros

Javier Milei como presidente llamó la atención del mundo entero, pero no por algo positivo. El consumo irónico del libertario llegó ahora a España, país en el que expusieron su violencia y desorientación en un sketch junto a sus perros.

Javier Milei en el Congreso

Fue el cómico Joaquín Reyes quien imitó a Milei a través del programa El Intermedio, que es emitido en el canal La Sexta, de una manera muy particular. Disfrazado de él, contempló hacer su show de stand up imitándolo como lo que es: una persona violenta que dialoga con sus perros, que le interesa la estética por su peinado y por cómo se ve su papada y porque está centrado en realizar ajustes de todo tipo.

La parodia de Milei abarca todo tipo de pareceres: se lo ve en la Casa Rosada, insulta a los que militan la política en el Frente de Izquierda, habla con sus perros sobre el odio hacia Cristina Fernández de Kirchner, manifiesta los recortes, los ajustes, se saca de quicio, demuestra violencia y sobre todo, lleva una motosierra en la mano.

El sketch comienza con el líder de La Libertad Avanza dentro de Casa Rosada en aquel 10 de diciembre que fue el día en que asumió como presidente de la Nación. "Hoy empieza una nueva era en la Argentina. No viene acá a guiar corderos, viene a guiar leones", dijo y explicó: "Es que soy un épico. El pueblo argentino me adora. Soy como Maradona, pero les voy a meter más goles".

Joaquín Reyes, comediante español.

En otro plano, le habla a la cámara y continúa con algo que si bien nunca dijo, tranquilamente podría haber salido de su boca. "Hola, zurdos de mierda. Soy Javier Gerardo Milei. Economista, tertuliano, agitador de masas y Presidente de la Nación Argentina, cargo que ostento con mucho orgullo".

La imitación, además de lo político, también se centró en la estética y mientras se retocaba el pelo, como suele hacerlo a diario con su peinado que pocos entienden, aseguró: "Recordar: hay que recortar el Estado pero también las puntas", y mientras se reía por su cabellera, hizo el típico y reconocido grito que lo acompaña y define como bandera: "¡Viva la keratina, carajo!".

Teniendo la parte política y estética hecha, el imitador se centró ahora en lo agresivo y disparó algo que sin lugar a dudas podría ser real: "Mi misión es cagar a patadas en el culo a los keynesianos y colectivistas hijos de put... Madre mía, qué frase me marqué. Debería ser el lema de la república. Ojo que igual lo mando a grabar en los pesos, dólares o Bitcoin".

Javier Milei

En la parte siguiente al sketch, ironizó con algo fundamental para Milei que es nada más ni nada menos que el vínculo con sus perros. Para ello, mostró como estaba el libertario junto a las cinco mascotas reunidas en el patio de la Casa Rosada dialogando sobre qué ajustes hacer y qué libertades oprimir en el país.

"Cumbre de asesores. A ver Milton ¿qué me traes?", le pregunta a uno de sus mastines ingleses, que le responde con ladridos. "Privatizar la sanidad, ajá... Y cuando alguien se muera, en vez de llevarlo a la morgue, dejarlo en el parque para que jueguen con los huesos. Re bien", indicó y siguió: "Murray... Cagar en el jardín de Cristina Fernández. ¿Yo incluido? Cuenta con ello" y en ese mismo momento, se enfocó al tercer perro lamiéndose sus partes íntimas. "Robert... No, perro. ¿Qué haces lamiéndote...? Ah, que es libertad. Bueno, entonces sácale brillo".

Después de la charla con sus perros, dejó un lugar aparte para hacer hincapié en Conan, la mascota fallecida del presidente a quien recuerda a diario y aseguró, en varias ocasiones, que de vez en cuando mantiene diálogos con él. "Conan: estábamos tan unidos, compartíamos tantas cosas. Cuando se fue en 2017, los dos dejamos de mover la colita. Lo quería tanto que es como si siguiera aquí conmigo. De hecho, sigue conmigo".

Si algo le faltaba a toda la imitación era la reconocida motosierra con la cual hizo campaña para militar el "ajuste" y promover que con su llegada al mando, lo primero que hará es "recortar" todo. Dicho y hecho. En ese modo, el imitador describió: "Esta es para los zurdos de mierda" y mientras intentaba pero no prendía la máquina, gritó: "Esto no va. Habría que llamar al Ministro de Agricultura. Pero cierto, no tenemos. Podríamos poner a mi hermana (Karina Milei). De esta salimos todos colocados, toda la familia. Como los Darín o los Alterio, o cualquier saga de actores argentinos".

Por último, armó una escena en donde Milei se encontraba sentado hablando con otros presidentes en una especia de reunión para generar una "internacional libertaria nacional populista". "Estoy chateando con mis amigos Trump, Bolsonaro, Orbán y Meloni. Y el pibe este gallego, que es no es gallego... Este... ¿Cómo se llama?", haciendo referencia a Santiago Abascal.

Y explicó: "Estamos organizando una reunión para fundar la internacional libertaria nacional populista, conquistar el mundo, privatizar todo, hacer merienda-cena, hacer un paintball pero disparando a inmigrantes y sin pintura... Y me hacía ilusión organizarla yo pero no se va a poder porque en Buenos Aires no queda ni un solo local de empanadas argentinas. Están todas en España. Es verdaderamente una lástima".