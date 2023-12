"No es todavía un plan económico": el sincericidio de Vidal sobre las medidas de Caputo

Que el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo haya anunciado las medidas financieras que se llevarán adelante en la gestión del presidente Javier Milei puso en marcha un debate casi sin fin, en el que tienen juego sobre todo La Libertad Avanza (LLA), lo que queda vivo de Juntos por el Cambio (JxC) y a uno que otro dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Es que desde que LLA sumó a sus filas lo que quedó de JxC, luego de que el partido amarillo quedara aún más fragmentado entre halcones y palomas. Es así que Mauricio Macri y Patricia Bullrich se montaron rápidamente en la corrida libertaria y Horacio Rodríguez Larreta, junto a María Eugenia Vidal, quedaron rezagados del espacio; el desafío ahora será rearmarse y empezar a tomar decisiones.

Mauricio y Jorge Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

De a poco, la ex gobernadora de Buenos Aires va tomando impulso para fijarse un puesto en el laberinto político libertario. Es por eso que le hizo una proposición a Milei durante una entrevista de LN +: "Propongo al Presidente: aproveche el Congreso si va a ir, que saque las jubilaciones del presidente de privilegio y de la vicepresidenta", dijo muy segura.

Además instó: "Póngale un tope al gasto del Congreso, tenemos más cosas para hacer que las que se están proponiendo, terminemos con el festival de gastos de embajadas, de funcionarios, todavía hay muchísimo más que hacer que, aunque no explique el resultado del esfuerzo conjunto que hay que lograr, sí por lo menos nos pone a nosotros en primera fila, porque eso sí la sociedad lo quiere ver y yo creo la sociedad que va estar apoyando unánimemente", reflexionó.

María Eugenia Vidal

Y subiéndole el precio a los gobernadores macristas ensalzó: "Lo están haciendo los gobernadores, hoy lo anunció el gobernador de San Juan, lo anunció Rogelio Frigerio en Entre Ríos, todos los gobernadores serios y responsables están yendo en esa línea".

A menos de 24 horas de los anuncios de Caputo, el bloque amarillo se reunió y a la salida, "Mariú" reflexionó: "Es una más de las reuniones del PRO", dijo y continuó: "Hemos tenido muchísimas y vamos a tener muchas más seguramente a lo largo del verano. Esta no tiene nada en particular".

Sobre las medidas del ministro de Economía dijo que anunció "una serie de medidas, no es todavía un plan económico". Pero también explicó: "La verdad es que me parece un primer paso, pero todavía hay mucha información que no tenemos, no conocemos el paquete de medidas que el Ejecutivo va a mandar en el Congreso, no sabemos el impacto que van a tener muchos anuncios, la quita de subsidios, los avances en materia de transferencias a provincias, no sabemos eso", expresó contundente.

Javier Milei tomando juramento a Patricia Bullrich

No llamó la atención el lenguaje bélico con el que se refirió a la Patria: "Nosotros creemos que la Argentina recibió una bomba, hablamos de esa bomba que construyó Alberto (Fernández), Cristina Kirchner y Sergio Massa que construyeron durante los cuatros que no tuvieron plan"

Y agregó: "Fueron postergando los problemas y nos llevaron a estos niveles de inflación, a estos niveles de pobreza con lo cual nosotros veníamos alertando de que había una bomba que le iba a tocar al próximo gobierno".

Ritondo "batió" la interna del PRO

Macri, el padre de todo los funcionarios del PRO, convocó a una reunión tras las medidas económicas anunciadas por el presidente Milei y generó mucha expectativa por cómo se podrían llegar a parar de cara al ajuste, la estanflación y el debacle en el que podría caer la clase media argentina.

Macri abraza a Bullrich tras perder lugar en las PASO

Es por este asunto que le preguntaron a Cristian Ritondo que terminó confirmando que a la reunión asistirán Luciano Laspina, José Luis Espert, Daiana Molero y Hernán Lacunza. ¿Y Bullrich? Brillará por su ausencia.

Según Ritondo es porque tiene "ocupaciones mucho más serias que la política interna del PRO". Los desconfiados pensarán que la ausencia es por la supuesta ruptura entre la ministra de Seguridad y Macri, pero Ritondo dijo lo contrario: "El partido está perfecto, la mejor Ministra que puede tener un gobierno, sin dudas".