"Lo que no puede comprar, lo mete preso": la bronca de Cerruti con Macri por las elecciones en Boca

Aunque toda la comunidad Xeneize se oponga, la Justicia ya tomó una decisión: postergó las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors que iban a celebrarse el 3 de diciembre alegando "irregularidades detectadas en el padrón". Por este motivo y a la espera de la apelación del oficialismo, se pospondrán los comicios.

Quien puso el grito en el cielo, además de los miles de hinchas xeneizes, fue la vocera presidencial de la gestión de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti. La referenta política no tuvo reparos para criticar al ex presidente alegando que él con su mano negra tuvo mucho que ver con la cancelación de las elecciones. A través de su cuenta de X (ex Twitter) publicó sin tapujos: "Lo que no puede comprar lo mete preso o lo persigue judicialmente. Macri siendo Macri una vez más".

El tweet de Cerruti

Como la vocera presidencial no tiene activos los comentarios, no hay ninguno pero al momento de terminar esta nota periodística, el tweet ya se había hecho viral con 12 millones de vistas, como varias de las opiniones de Cerruti.

Las razones por las que suspendieron las elecciones

En resumen, aparecieron 13 mil socios que mágicamente tienen categoría de activo sin el proceso correspondiente. Al parecer, aquellos 13 mil tampoco habrían cumplido el período de tiempo para darse de alta.

Ibarra dio la cara y explicó las razones por las que hizo la presentación, detalladamente: "Recibimos una cantidad de denuncias de socios adherentes con 10-11 años de antigüedad, recibiendo ellos la noticia de personas que se habían hecho socios automáticamente, en pocos días" y reflexionó: "Una cosa rara".

Ibarra y Macri

Además contó: "Cuando exploramos los padrones vimos una serie de anomalías e hicimos un planteo administrativo" y explicó: "Nos llamó la atención que cuando uno mira la curva, desde enero de 2020, cuando el oficialismo asumió, hubo altas de 10-20-30-50-70 socios y de pronto, entre agosto, septiembre, octubre y noviembre, en los últimos meses previos al cierre del padrón para votar, aparecieron 9.500 socios de golpe", dijo con extrañeza.

Sobre la causa en sí, dejó entrever que se hizo una investigación detallada y puntillosa sobre esas cifras: "Hubo un peritaje muestral muy importante" contó y siguió: "Hoy el fallo tiene 64 fojas describiendo todas las irregularidades administrativas, de todo tipo, con algunas descripciones de la maniobra vergonzosa".

Macri y su socio Ibarra

El socio de Macri develó la interna entre esa denuncia y la decisión judicial: "Se corrobora eso, la Jueza pide que corrijan y suspende las elecciones".

Cuándo serán las elecciones

Es bastante compleja la decisión de la fecha de las nuevas elecciones. Es que el 2023 ya está perdido. Este domingo 10 de diciembre asumirá Javier Milei su presidencia, el 24 es vísperas de Navidad y el 31, vísperas de año nuevo. El único domingo que quedaría libre es el 17 de diciembre pero las expectativas de que este tema se solucione son muy bajas.

La jueza de la causa ya advirtió que "se tomará el tiempo" que sea necesario para resolver la interna política que tiene el club boca Juniors. ¿Cuál será el veredicto?

Macri siendo Macri

En una aseverada conversación con TNT Sports que integra el Grupo Clarín (donde es principal accionista), Macri inició el fuego de la llama que está ardiendo por estas horas en la decisión de postergar definitivamente las elecciones hasta nuevo aviso.

Allí le habló directamente a Juan Román Riquelme, su principal contrincante: "Tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras que estás diciendo. Si vos querés realmente una elección transparente, corré a esos señores que entraron cuando no debieron entrar".

Juan Román Riquelme

Como un barrabrava que todo lo sabe, el expresidente argentino también amenazó a su opositor: "Se violaron los derechos de aquellos que venían pagando la cuota de socios adherente con la esperanza algún día ser activo. Corré estos 13 mil y votamos". Por si no quedaba claro también advirtió: "Gente que estuvo más de una década pagando una cuota y estos señores le ponen por delante 13 mil personas llevándose puesto el reglamento. Que por lo menos respeten ese orden".