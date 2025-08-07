Una tragedia con nombre y apellido: quién es la mujer acusada de iniciar la brutal batalla campal en el show de Damas Gratis

Lo que prometía ser una noche inolvidable al ritmo de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá, terminó en tragedia. Minutos antes de que comenzara el show, un episodio violento opacó por completo la velada: una pelea con cuchillos dejó varios heridos y una persona asesinada.

En los videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se puede ver cómo una mujer, en medio de la multitud, empuña un cuchillo y atacó indiscriminadamente a las personas a su alrededor. La escena generó pánico y caos entre los presentes.

El show de Damas Gratis se vio interrumpido por un episodio violento

En medio de la viralización digital, se conoció la identidad de la presunta agresora: se trataría de Liceth Martínez Peláez, quien aparece en las imágenes difundidas levantando un arma blanca entre los disturbios. Allegados a Sergio Blanco, el hombre asesinado durante el recital, la señalan como la responsable del crimen.

En otro video, se observa cómo la mujer es confrontada por un grupo de personas que intentaban detenerla usando camperas para protegerse de los ataques. Tras los hechos, Martínez Peláez habría cerrado sus cuentas de Facebook e Instagram, pero fue identificada a través del perfil de su hermana en redes sociales. En algunas fotografías se la ve con camisetas y banderas del club Millonarios FC.

Se conoció la identidad de la presunta agresora: Liceth Martínez Peláez

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente su identidad ni anunciaron medidas judiciales en su contra. Sin embargo, desde la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunciaron sobre el operativo de seguridad.

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de control y reacción de la Policía, explicó: "En la noche de hoy fue necesario apoyar la organización de un evento en el escenario Movistar Arena. Al parecer, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes. Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes".

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su profundo pesar por la muerte de una persona durante los disturbios ocurridos la noche del miércoles en el Movistar Arena. A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó el fallecimiento y dejó claro que este tipo de violencia no puede ser tolerada ni normalizada en la ciudad. En sus declaraciones, también confirmó que varias personas resultaron heridas y están siendo atendidas en distintos centros hospitalarios. Lo que debía ser una celebración popular terminó teñido de violencia, y ahora, en lugar de música y fiesta, el caso es investigado por las autoridades.