Los misiles de Mondino golpearon a Javier Milei e hicieron crujir la Casa Rosada: "Otra mas que va terminar en la justicia"

Diana Mondino reapareció públicamente y lanzó fuertes críticas contra Javier Milei, a quien no dudó en cuestionar al afirmar que "o no es muy inteligente o es un corrupto" al opinar sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. La ex funcionaria del gobierno libertario también evitó defender al presidente, dejó más dudas que certezas sobre la salud mental del mandatario y hasta ironizó al hablar del supuesto vínculo del líder de la Libertad Avanza con sus perros muertos.

En una entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeera, la ex ministra fue consultada sobre si creía que el presidente argentino conocía los detalles del proyecto que desató el escándalo del caso $LIBRA o si, para ella, había sido engañado. Frente a esto, Mondino planteó dos posibles escenarios y lanzó una frase que causó impacto y no tardó en viralizarse a través de las redes sociales: "O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto".

Segun anunciaron en TN, desde Olivos planean llevar a la ex canciller a la Justicia

La economista explicó que Milei podría haber recibido información errónea: "Creo que alguien le contó sobre el tema y él pensó que era una buena idea". Luego añadió: "Así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto". Lo cierto es que a partir de ahí, Milei llamó a sus seguidores para que lo enaltezcan cuando algo no le gusta y lastima su ego. Según informó TN, el gobierno está evaluando demandar a Mondino: "Otra más que va a terminar en la justicia".

Además, justificaron esta decisión señalando que ella trabajó en una agencia calificadora de riesgo en los '90, por lo que conoce que este tipo de declaraciones "pueden generar un impacto en la economía del país". Por otro lado, Manuel Adorni, vocero presidencial, restó importancia a las declaraciones en la última conferencia de prensa.

Primero las calificó como "de segundo orden" y luego agregó: "Se ve que no estaba en un buen día o se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada", poniendo en duda la capacidad de la ex canciller y defendiendo la figura del presidente. "Hay cosas que uno dice cuando ha representado al gobierno, pero en el caso de Mondino, que ha representado a Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente", intentó minimizar nuevamente.