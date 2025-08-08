Salud infantil Vs. ajuste libertario: el Garrahan se planta y resiste la motosierra de Milei

La Cámara de Diputados aprobó ayer, jueves 7 de agosto, la media sanción de dos proyectos que incomodan al Gobierno: la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente —que actualiza los gastos de funcionamiento y el ingreso del personal universitario— y la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, que otorga mayores recursos al Hospital Garrahan.

Desde uno de los centros de referencia en atención pediátrica más importantes del país, la mirada es crítica frente al deterioro del sistema y a los desafíos que plantea, en especial, el plan de ajuste y los recortes impulsados por Javier Milei y su sector político, que han golpeado a la salud y la educación públicas.

El proyecto de "Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud" obtuvo 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, alcanzando una mayoría agravada que podría bloquear un eventual veto presidencial.

En este contexto, BigBang dialogó con Gerardo Oz, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE en el Garrahan, que señaló: "Si bien consideramos que es valiosa la media sanción que tiene la ley de emergencia pediátrica en la Cámara de Diputados, entendemos que obviamente el camino puede ser sinuoso, puede ser muy extenso, por lo tanto necesitamos un incremento salarial ya". Frente a esta urgencia, la Junta Interna de ATE resolvió impulsar medidas de fuerza durante agosto, incluyendo un paro y movilización el miércoles 6 hacia el Congreso para exigir la aprobación definitiva de la ley y mejoras urgentes para el sistema público de salud.

Pero el reclamo no se limita a lo salarial. Según el dirigente, también se protesta contra el aumento del copago que impulsa la obra social mayoritaria del sector, Unión Personal: "A sus afiliados se les van a descontar costos del copago y a los que no son afiliados de UPCN no, por lo tanto, es una política completamente discriminatoria", denunció, señalando directamente al gremio UPCN, que controla dicha obra social. Las medidas continuarán con un paro el martes 19 y otro, más amplio, el miércoles 27, buscando sumar a la mayoría de trabajadores de la salud y otras luchas sociales.

Sobre el diálogo con el Gobierno, Oz fue contundente: "Sigue sin existir ese diálogo, no nos convoca ni el Ministerio de Salud ni tampoco las autoridades propias del hospital." También denunció intentos de dividir al personal: "Nos han atacado a lo largo de las distintas medidas de fuerza, planteando y reiterando que hay dos hospitales, uno es el hospital que hace trasplante y otro es el hospital que hace paro. Pero los que sostienen las prestaciones más complejas son los mismos que hoy reclaman un aumento de salario."

Todo esto ocurre en un contexto de creciente tensión, marcado por el rechazo a las políticas de ajuste de Javier Milei, quien llegó al poder prometiendo destruir la llamada "casta", pero terminó atacando derechos y estructuras que sostienen la vida cotidiana de millones: la salud pública, la educación gratuita, la industria nacional, las jubilaciones y el acceso a medicamentos. Amparado en la bandera del "equilibrio fiscal", recortó oportunidades laborales, debilitó el sistema sanitario y puso en jaque el futuro de la universidad pública.

Hoy, un trabajador de clase media cuenta las monedas para llegar a fin de mes, mientras el Estado se desentiende de sus obligaciones esenciales. La Junta Interna de ATE del Garrahan convoca a la sociedad a acompañar las medidas y a defender un sistema de salud pública fuerte, inclusivo y de calidad, especialmente para la atención pediátrica, que depende de recursos humanos y materiales que hoy están en riesgo.

Cronograma de medidas de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan:

Miércoles 13/08 : Paro y movilización a las oficinas de Unión Personal (Tucumán 949), con invitación a otros estatales. Asamblea General ese mismo día.

: Paro y movilización a las oficinas de Unión Personal (Tucumán 949), con invitación a otros estatales. Asamblea General ese mismo día. Martes 19/08 : Paro general.

: Paro general. Miércoles 27/08: Paro y movilización conjunta con otros espacios en lucha, convocando a una gran medida que involucre a la mayoría de los trabajadores de salud.

En la Argentina, la salud pública no es un lujo, es un derecho conquistado con décadas de lucha y compromiso social. Cuando un gobierno decide recortar esos recursos, no está tocando números en una planilla: está decidiendo quién vive y quién no. La infancia no espera, las enfermedades no se frenan, y el dolor de una familia no se equilibra con fórmulas de mercado. Defender hospitales como el Garrahan es defender la vida misma, porque en cada cama, en cada guardia y en cada médico agotado, se juega el futuro del país.