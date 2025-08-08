Estela de Carlotto repudió a Milei por el uso del "Nunca Más": "No tienen cerebro, tienen que copiar y ofender"

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresó con dureza su repudio al uso del lema "Nunca Más" por parte de La Libertad Avanza (LLA), quien lo utilizó como consigna de campaña en la provincia de Buenos Aires con la leyenda "Kirchnerismo, Nunca Más", impresa con la misma tipografía que el informe de la CONADEP. "Se ve que no tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender", disparó Carlotto en declaraciones radiales.

La referente de derechos humanos consideró inadmisible que el oficialismo haya reapropiado un símbolo de la memoria colectiva argentina para fines electorales, y subrayó que se trata de una provocación deliberada. "Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos. Estamos en una pelea tremenda con esta gente", afirmó durante una entrevista con el programa Sin corbata por Splendid AM 990.

La reacción de Carlotto llegó pocas horas después de que el presidente Javier Milei encabezara la presentación de sus ocho candidatos bonaerenses en Villa Celina, escoltado por dirigentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo, y la ministra Patricia Bullrich. Todos vistieron buzos violetas con el logo de LLA, y posaron con una bandera que decía "Kirchnerismo, Nunca Más", reeditando el lenguaje visual del histórico informe que denunció los crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

Para Carlotto, el gesto fue más que un exceso simbólico: "Esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez más desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo. Fue un error elegirlos. Los gobiernos que son opositores o de mala onda siempre han tenido sus cosas, pero nunca con la actitud ofensiva y maligna que tiene este Gobierno. Todo lo que hace es para daño, sobre todo para herir la humanidad, la mente, el corazón", remató.

La fotografía, tomada en un basural del partido de La Matanza, fue ideada por el asesor presidencial Santiago Caputo, con el objetivo de mostrar lo que -según el oficialismo- es el "legado del kirchnerismo" en la provincia. La puesta en escena fue validada por Karina Milei, quien también lideró el acuerdo electoral con el PRO. Desde los pasillos de Casa Rosada justificaron la apropiación simbólica con lógica comunicacional: "Robarte banderas del enemigo es efectivo", confesó una fuente libertaria a la agencia Noticias Argentinas. Pero el impacto fue inmediato, generando indignación en redes sociales y en los organismos de derechos humanos.

Carlotto no se guardó nada. En un tono más grave, advirtió sobre el rumbo que el Gobierno está tomando en materia de derechos y convivencia democrática. "El Gobierno no tiene moral, si pudieran harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único porque nunca, con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos, ha habido esta situación de muerte, intolerancia y de maldad", sentenció. De esta manera, el uso del "Nunca Más" como eslogan electoral y su resignificación para atacar a la oposición peronista marca un nuevo capítulo en la confrontación cultural que Javier Milei impulsa desde su llegada al poder.