Los Miranda, sin pelos en la lengua: así humillan a los que no convencen en La Voz Argentina

Si de show se trata, el dúo Los Miranda se está llevando todas las miradas en La Voz Argentina. La conexión entre ambos es fantástica, ya sea para cantar o para poner en jaque el ego de algún participante. En este contexto, se viralizó un video que recopila las duras devoluciones de Ale Sergi. El jueves por la noche, en las famosas batallas -que ya van llegando a su fin para darle lugar a los "Knockouts"-, Mía Martins se enfrentó al dúo integrado por Malena Bon y Belén Muñoz para interpretar "Contigo", de Karol G, pero no lograron convencer ni emocionar al jurado, perdiendo así la oportunidad de seguir en carrera.

Los Miranda no disimulan cuando algo no les gusta

Aunque las jóvenes pertenecían al Team Lali, fue Ale Sergi quien les bajó los ánimos con una frase contundente: "No sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele. Pero para este escenario sentimos que faltó", habló por él y por su compañera Juliana Gattas. Este análisis se suma a una serie de duras devoluciones de Los Miranda, quienes llegaron a La Voz dispuestos a arrasar con su talento, pero también a poner en su lugar a quienes creen pasarse de listos: "Papá y mamá, los amo", le dijo una participante tras cantar en las batallas, y Ale no tuvo filtros al responder: "Hija, nos decepcionaste, esperábamos más de vos".

"Hay una frase que se dice mucho en el ambiente del show, de los que cantamos, que es 'me voy a subir a darlo todo' o 'vamos a darlo todo'. Ok, un poco menos, porque me parece que cuando das todo y se nota que hasta ahí llegás, no sé si te quiero volver a ver", le aconsejó a Javier Dadamo, del Team Soledad Pastorutti, luego de su batalla.

También se escucharon frases como "En esta instancia me parece que para continuar es necesario cierto nivel vocal y escuchamos muchas fallas de las dos" o "esperábamos más", junto a cuestionamientos sobre la cantidad de letra que cada participante debía interpretar.

Además, a lo largo del programa, Los Miranda no pueden disimular cuando algo no les gusta: sus miradas lo dicen todo. Rostros de disgusto o complicidad entre ellos alimentan el show en redes sociales, donde sus reacciones no pasan desapercibidas.