Guillermo Francella criticó al cine independiente: "Es muy premiado, pero le da la espalda al público"

Desde que Guillermo Francella comenzó a revelar sus posturas ideológicas a favor de la gestión de Javier Milei, su exposición pública se subió a una montaña rusa que lo llevó a un presente en el que de manera abierta se muestra crítico con las producciones cinematográficas independientes del país, como sucedió en su reciente participación en el streaming Olga que dirige Migue Granados.

"Hay un cine que es muy premiado, pero le da la espalda al público. Ese cine no me gusta", soltó Francella en el programa Soñé que volaba. La frase tuvo un objetivo claro: las producciones independientes financiadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Esas que atacó también con dureza el vocero Manuel Adorni, mientras liquidaban el organismo.

Cuando intentó explicar a que se refería señaló que hablaba de esas películes a las cuales "van cuatro. Ni la familia del director va". En ese sentido explicó que "son obras de arte, pero no tienen identificación". "Hay obras que son muy premiadas y que hay veces que decís: ¿qué pasó? O estás viéndolo y decís, ¿terminó? ¿Cómo terminó?", bromeó a continuación, en una clara subestimación a los espectadores.

También dejó una metáfora en relación al arte contemporáneo, para fundamentar mejor su postulación. "A veces ves un botín de Sacachispas con una media sucia dentro y pagan dos palos verdes", ironizó. "Eso es arte para los que de pronto saben de arte. Yo no lo veo", confesó después.

Guillermo Francella ya no es parte de las producciones independientes del cine.

No es la primera vez que Francella se sube a la ola oficialista. Ya a 100 días de la asunción, relató ante TN que las medidas de ajuste del gobierno libertario eran "más que necesarias". "Sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente", reconoció. "Se sabía que esto iba a ocurrir, así que sigo con esperanzas de que se modifique a favor del pueblo", agregó en aquel entonces.

Tras todas esas palabras que soltó de manera pública, surgieron algunos cruces con actores amigos como Florencia Peña y Ricardo Darín, aunque con ambos se mantuvo la amistad y la buena relación entre ellos más allá de estas diferencias políticas claras. Ahora habrá que esperar las repercusiones de estas nuevas declaraciones que, en los hechos, golpean derecho a una industria de la que muchas familias de sus colegas viven.