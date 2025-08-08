Julieta Prandi sufrió una crisis, colapsó y se descompensó tras los alegatos en el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual

El juicio por abuso sexual y violencia de género que enfrenta Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, tuvo este viernes una jornada cargada de tensión, dramatismo y dolor. Al finalizar los alegatos en los Tribunales de Campana, la modelo y conductora sufrió una descompensación y debió ser atendida por personal médico, luego de un nuevo testimonio conmovedor sobre los hechos por los que acusa al empresario gastronómico y padre de sus hijos. "En estos momentos los médicos están atendiendo a Julieta Prandi, está muy mal. El abogado de ella, el doctor Baños, había salido a dar una conferencia de prensa pero tuvo que volver a entrar para estar en contacto con Julieta, que está junto a su familia, su hermana y sus padres, porque ha tenido una crisis", informó en vivo uno de los cronistas de Intrusos, presente en el lugar.

Las declaraciones de Prandi conmovieron incluso a su representante legal. "Fue tremendo, desgarrador, se quebró, salió, está llorando, salieron las amigas a contenerla, fue muy fuerte. Contardi se retiró a una sala contigua, ella dio sus últimas palabras muy sentidas", relató el abogado Javier Baños. Y agregó: "Julieta se descompuso, salieron las amigas, explotó. Son 11 años de padecimientos más el calvario judicial". Mientras tanto, el estado de salud de la actriz aún no fue confirmado oficialmente.

En esta última jornada de alegatos, Baños pidió una condena de 50 años de prisión para Contardi, en una causa que considera de "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados". La fiscalía, por su parte, había solicitado 20 años de cárcel y la detención inmediata del imputado, algo que el tribunal rechazó, permitiendo que el acusado continúe en libertad hasta el veredicto.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana -integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar- determinó, sin embargo, una prohibición de salida del país y de circulación dentro del territorio nacional para Contardi. El veredicto se conocerá el próximo miércoles 13 de agosto a las 11 de la mañana. "No entiendo cómo no ordenaron la detención preventiva. Hubiera preferido que lo hagan, pero son criterios", sostuvo Baños.

Y sumó: "Confío plenamente en la Justicia, confío que se haga justicia. Esperemos que termine el calvario de Julieta". En su intervención, la defensa de Contardi pidió la absolución, planteó la nulidad del proceso judicial y sugirió que, en caso de condena, se considere la pena mínima posible. También solicitaron que el acusado fuera juzgado por un jurado popular. Baños respondió con dureza: "El defensor parecía que no hubiera estado en el debate. Llama la atención lo alevoso del alegato".

Se dará el veredicto el miércoles

Según consta en el expediente, los abusos habrían ocurrido entre julio de 2015 y marzo de 2018, tras el nacimiento del primer hijo de la pareja, mientras convivían en el barrio privado "Septiembre", bajo jurisdicción de la UFI N°4 de Escobar. La relación concluyó formalmente en 2019, y la denuncia fue radicada en 2021. Durante el juicio oral, testigos convocados por la querella describieron un panorama de aislamiento, deterioro emocional y extrema vulnerabilidad. Verónica Maciel, amiga de Prandi, afirmó que la conductora le confesó no tener recursos para comprar medicamentos o alimentos. "Sería incapaz de hacer una denuncia falsa por abuso", aseguró.

Juicio contra el ex marido de Prandi: se conocieron los alegatos

En contraste, testigos presentados por la defensa, como el jefe de seguridad del barrio, Ángel Peloso, afirmaron no haber notado situaciones irregulares durante la convivencia del matrimonio. La escena de Prandi colapsando tras sus palabras finales marca un momento clave en un juicio que expuso no sólo un entramado de presuntos abusos y violencia, sino también el desgaste físico, emocional y judicial de la víctima. "Estamos tranquilos porque el fiscal nos acompañó", concluyó Baños, a la espera de una resolución que, el próximo miércoles, podría cerrar uno de los capítulos más oscuros en la vida de Julieta Prandi.