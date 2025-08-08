Gerardo Zamora eligió a Elías Suárez como su sucesor en Santiago del Estero y confirmó la continuidad del Frente Cívico

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, oficializó este viernes la fórmula que buscará sucederlo en la conducción de la provincia: Elías Miguel Suárez, actual jefe de Gabinete de Ministros, será el candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, acompañado por el vicegobernador en funciones, Carlos Silva Neder, quien irá por la reelección. El anuncio se realizó a través de las redes sociales del mandatario, donde Zamora compartió la invitación al acto de lanzamiento previsto para este sábado 9 de agosto a las 11 de la mañana, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Capital.

Mañana Sábado estaré acompañando a nuestra fórmula para Gobernador y Vice: Elías Suárez y Carlos Silva Neder, para continuar trabajado desde este proyecto político de unidad de todos los Santiagueños que es el Frente Cívico por Santiago !!! https://t.co/p7PvoV8fbd — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) August 8, 2025

La fórmula fue presentada como el resultado de una "serie de consultas en la búsqueda de consensos entre todas las expresiones" que integran el oficialismo santiagueño. En el comunicado oficial, se destaca que Suárez y Silva Neder son las personas que "por su trayectoria, compromiso y capacidad, garantizan la continuidad de una gestión de gobierno responsable y equilibrada". "Mañana sábado estaré acompañando a nuestra fórmula para Gobernador y Vice: Elías Suárez y Carlos Silva Neder, para continuar trabajando desde este proyecto político de unidad de todos los santiagueños que es el Frente Cívico por Santiago!!!", expresó Zamora.

Suárez, hombre de extrema confianza de Zamora, viene manejando buena parte del aparato estatal desde la Jefatura de Gabinete, lo que lo posicionó como un lógico heredero dentro del espacio. La elección de Silva Neder como compañero de fórmula refuerza la alianza con el peronismo local, ya que su familia representa una pata clave del acuerdo que sustenta al Frente Cívico. El actual senador José "Pichón" Neder, tío del vicegobernador, también tendrá un rol en estas elecciones: será postulado como suplente al Senado o como candidato a Diputado nacional. Por su parte, Gerardo Zamora encabezaría la lista de senadores nacionales.

El anuncio del gobernador

El evento del sábado también servirá para proclamar las candidaturas legislativas del Frente Cívico, incluyendo los nombres que integrarán las listas para la Legislatura provincial y las categorías municipales. Las elecciones santiagueñas -a diferencia de otras jurisdicciones- se realizarán en simultáneo con las nacionales el domingo 26 de octubre, en un esquema concurrente que utilizará dos sistemas electorales distintos: Boleta Única de Papel (BUP) para cargos nacionales, y boleta sábana partidaria para las categorías provinciales, una estrategia que el oficialismo defendió como parte del arraigo electoral de la provincia.

Gerardo Zamora ungió a Elías Suárez como su delfín para las elecciones del 26 de octubre

Ese día se elegirán gobernador y vicegobernador, 50 diputados provinciales, 3 intendentes y más de 100 autoridades comunales, además de 3 senadores y 3 diputados nacionales. De esta manera, el oficialismo provincial busca asegurar la continuidad del proyecto político que domina la provincia desde hace más de una década, y al mismo tiempo maximizar la movilización del electorado con una estructura partidaria aceitada y centralizada.