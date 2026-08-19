Los vínculos con la política argentina de la ex de Cerimedo: audios filtrados, vendettas y corrupción

La causa por el ataque a Nadia Beller sumó una nueva derivación política. La abogada y activista boliviana, internada en la clínica Las Américas de Santa Cruz de la Sierra después de recibir tres disparos, aseguró que su pareja, Fernando Cerimedo, le habló de presuntos negocios espurios y oscuros dentro del Gobierno de Javier Milei.

Beller sostiene que Cerimedo fue quien contrató a los sicarios que intentaron asesinarla; cabe recordar que el exasesor presidencial fue detenido cuando intentaba abordar un avión rumbo a la Argentina y quedó bajo investigación por el ataque.

Fernando Cerimedo habría mandado a matar a su ex, Nadia Beller

En diálogo con La Nación, Beller declaró: "Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción", expresó incendiando por completo a Karina Milei en la causa que empezó con la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el relato de Beller, Cerimedo le habría dicho que su alejamiento del Presidente se produjo porque "tenía un entorno demasiado podrido". La mujer afirmó que el quiebre definitivo se dio cuando Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, quedaron vinculados a la filtración de los audios en los que Spagnuolo hablaba de presuntos sobornos en la ANDIS.

La Libertad Avanza entre la espada y la pared con los audios de Diego Spagnuolo

Beller sostuvo: " Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció".

La abogada aclaró que desconoce cómo se obtuvieron las grabaciones y con quién hablaba Spagnuolo; pero sí hay algo que dijo contundentemente y que escuchó la propia voz de Cerimedo: "Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei".

Karina Milei y Diego Spagnuolo

Según su testimonio, Cerimedo le habría dicho: "Yo le dije a esta pelotuda (por Natalia Basil) que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota", dijo Beller y en la misma línea agregó: "Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido".

Beller también describió los vínculos políticos que Cerimedo habría mantenido durante su paso por el entorno libertario: "Su relación más cercana era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad", dijo y además, sostuvo que uno de los trabajos que realizó para la gestión de Milei fue "una campaña para anular a la vicepresidenta", en referencia a Victoria Villarruel.

Patricia Bullrich

En su relato aparece también Vicente Quintales, señalado como socio de Cerimedo y vinculado en documentos empresariales con Basil. Según Beller, Quintales mantuvo contactos internacionales y "consiguió que los contrataran otros gobiernos".

La abogada aseguró que Cerimedo le decía que Quintales "era de la CIA", aunque aclaró que nunca pudo confirmar esa información. Beller también apuntó contra la actividad económica de Cerimedo en Bolivia. Según su testimonio, el consultor "recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina", mediante distintas empresas.

Fernando Cerimedo

Y agregó: "Tienen de truchas, de construcción de casas prefabricadas,... pero yo nunca quise inmiscuirme. Él decía que facturaba 800.000 dólares mensuales. Lo que yo sé es que en el departamento donde vivíamos había mucho dinero. Una vez atiné a sacarle fotos, pero solo a uno de los cajones. No sé cuánto dinero había. Él además guardaba dinero en maletas".

Natalia Basil: quién es la ex de Cerimedo

Natalia Basil es ingeniera química, especialista en sistemas de control y exdirectora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS. Está casada con Fernando Cerimedo y permaneció en la Agencia entre mayo y noviembre de 2024.

ANDIS

Su salida se produjo antes de que se difundieran los audios y las denuncias por presuntas coimas en el organismo. Según la información disponible, Basil había tenido diferencias con Spagnuolo, entonces titular de la ANDIS.

La designación generó cuestionamientos porque no contaba con experiencia previa específica en discapacidad. El Gobierno defendió su perfil técnico y su vínculo de confianza para controlar pensiones no contributivas, subsidios y asignaciones económicas.

Natalia Basil

En sus redes sociales, Basil se presenta como ingeniera química, especialista en sistemas de control, cristiana y madre de dos hijos. Antes de desembarcar en la ANDIS, fue socia de Patagonia Energy Holding S.A., una empresa vinculada con la extracción de petróleo y gas y con concesiones en Vaca Muerta.

Según su perfil de LinkedIn, estudió Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional, realizó una especialización en Gestión de Empresas del Agua y Saneamiento en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y se formó en Sistemas de Control en la Facultad de Ingeniería del Ejército. También consigna un MBA, un posgrado internacional en gestión y dirección de empresas y un doctorado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas.

El perfil de X de Nadia Basil

Su trayectoria laboral incluye cargos en empresas del sector energético y petrolero. En 2016 ingresó a AySA, donde fue supervisora de procesos y proyectos, auditora interna senior y asistente del Comité de COO. Luego pasó por la Junta de Seguridad en el Transporte, Numen y Madero Media Group.