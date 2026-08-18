Tras seis meses de toma, Fate sigue en pie: 920 despidos, una fábrica parada y movilización a Plaza de Mayo

Cuando hace seis meses el empresario Javier Madanes Quintanilla cerró la fábrica de neumáticos Fate y desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) tomaron la fábrica en contramano de esa decisión, las expectativas de sostener la medida parecían difíciles, en un marco de un gobierno libertario que ajustaba por todos lados y flexibilizaba lo más que podía al sistema laboral.

Hoy, medio año después, gran parte de los 920 trabajadores despedidos sostienen todavía la toma y la llevan un paso más allá, cuando la vinculan a la cuestión estratégica que representan al ser la única fábrica de neumáticos del transporte público y de pasajeros del país. En ese sentido, durante la conferencia de prensa que realizaron este martes desde la planta de Victoria por los seis meses de la toma, convocaron a movilizarse el próximo 26 de agosto a Plaza de Mayo.

"Por la tierra, por la industria, por todos los órganos de control, por la protección de la educación pública, de la salud, de los jubilados. Somos todos los trabajadores los que estamos en juego", aseguró durante la conferencia de prensa el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, quien también es uno de los despedidos de Fate.

"El acompañamiento a las medidas que impulsan los trabajadores de Fate es la defensa de la lucha de toda la clase obrera. Porque el triunfo de poner esta fábrica en funcionamiento, que está en un lockout claro, da esperanza de que hay otra forma para conseguir empleo, para vivir que simplemente ir a repartir cosas en bicicleta o estar en diferentes aplicaciones. Realmente se puede generar un trabajo genuino", señaló Crepo.

La toma de Fate comenzó hace seis meses cuando la patronal decidió cerrar, aún con todas las condiciones para producir en pie.

Los trabajadores de Fate denuncian un lockout por cuestiones muy simples que son comprobables: dentro de la planta cuentan con materia prima para producir neumáticos durante un año. "La fábrica no quebró, tiene todos los balances positivos, dentro de planta tiene todas las máquinas listas, tiene materia prima", enumeró el dirigente sindical para definir la situación exacta que impone la patronal sobre los empleados.

Desde el lado de Madanes Quintanilla argumentaron que más de 800 trabajadores de los 920 despedidos ya cerraron su desvinculación, aunque de acuerdo a lo que explicó Crepo ante BigBang , esos acuerdos "están cuestionados en la Justicia", ya que la gran mayoría de estos declararon "que fueron forzados bajo extorsión a aceptar los arreglos". La realidad que describe el dirigente puede verse reflejada en la cantidad de empleados que aún se apegan a la toma y no se dejan quebrar el brazo.

Los trabajadores de Fate tomaron la planta de Victoria y están dispuestos a volver a poner a producir.

Al mismo tiempo, esta realidad también se ampara en los fallos de la Cámara de Casación, que rechazaron el desalojo que exigió la patronal y defendieron el derecho a huelga de los empleados. Inclusive la Justicia se expidió a favor de que se paguen todas las quincenas que se le adeudan a los 920 trabajadores, algo que está frenado por el momento, pero que no cuenta con más caminos judiciales para ser revertido.

En el marco de esta jornada de lucha, Crespo explicó a BigBang que el camino para lograr que Fate vuelva a producir es el que llevan adelante en la actualidad: exigir la reapertura inmediata. "Madanes tiene condiciones para abrirla inmediatamente", afirmó, mientras que recordó que "la Justicia laboral ha fallado que se paguen los salarios adeudados hasta julio", una decisión que "demuestra que es un cierre trucho".

Alejandro Crespo durante una asamblea del SUTNA en la puerta de Fate.

El dirigente también se refirió al "proyecto en la legislatura bonaerense de 'ocupación temporánea'". La iniciativa apunta a que el Estado provincial se haga cargo y "la ponga a funcionar durante una etapa, quebrando el lockout y demostrando que la fábrica está para ponerse en marcha".

Crespo también cuestionó la fortaleza del gobierno de Javier Milei a seis meses de que hayan comenzado la toma. "Hoy está golpeado por sus fracasos parlamentarios, pero también por los síntomas de agotamiento de un plan económico de destrucción de los puestos de trabajo y endeudamiento general de los trabajadores. Cada día que pasa aumenta la crisis del gobierno y crece la fuerza de los trabajadores que no aflojan", consideró.