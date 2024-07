Carrió volvió a tratar de "guarango" a Milei y sostuvo que "hay una pandemia de estupidez mundial"

A dos semanas de haber tratado de "guarango" a Javier Milei, la fundadora de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a ser noticia al opinar de distintos tópicos que van desde el presidente hasta la desaparición de Loan Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio en la provincia de Corrientes. "Me impresionó mucho. Goya es un centro de trata desde hace muchos años y Paso de los Libres también. Puede ser objeto de trata o un accidente que alguien quiso garantizar impunidad, yo creo que es trata. El problema es la pobreza y la mafia", sostuvo Lilita y destacó que "acá hay una responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación".

Apuntando directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Carrió destacó luego de manifestar que le "entristeció" la noticia de Loan que "la prevención y la lucha contra la trata es competencia exclusiva del Ministerio de Seguridad de la Nación y de los juzgados federales". "Ni durante Cambiemos ni ahora se hace nada por eso", aseguró. Recordemos que semanas atrás, la ex diputada había anunciado su postulación para el 2025 descartando que vaya a representar a Juntos por el Cambio.

En aquella oportunidad, Lilita no sólo había dado esa alianza por terminada -a pesar de que había sido una de las principales impulsoras-, sino que además le dedicó fuertes palabras al actual jefe de Estado y a Mauricio Macri. "En la Argentina el problema somos nosotros, nos gusta votar corruptos y nos gusta votar desconocidos. La Argentina tiene un problema con su estructura moral muy grave, no es que no ha tenido oportunidades, no se anima a ser decente", dijo ahora la ex abogada.

Carrió dialogó con Cenital -ciclo conducido por María O Donnell y Ernesto Tenenbaum- resaltó que la decisión de meterse nuevamente en el terreno de la política estuvo impulsada por el año que el libertario le está haciendo a la clase media por sus políticas de ajuste. "En tiempos electorales soy la referente moral de la Nación. Está en juego la dignidad de las clases medias y esta embestida es tan brutal que nos deja solo con un 20% de clase media y 70% de pobreza", remarcó.

Milei en República Checa

Sin pelos en la lengua y fiel a su estilo frontal, aclaró que "sin clase media no tenés forma de ascenso social" y advirtió que Milei "además forma parte de una campaña internacional de los grandes grupos que están trabajando para la verdadera guerra: la de la inteligencia artificial entre China y Estados Unidos". "Lo que la inteligencia artificial necesita es no tener estados ni regulaciones, van por los estados y van a través de la ultra derecha en algunos casos, de la ultra izquierda por el otro", dijo.

Y continuó: "Milei es un influencer mundial, un gran actor, de las ideas anarco libertarias. Es muy vieja la idea de destruir el Estado. La inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a mucha gente, y esta es la lucha por la manipulación de las mentes. La pelea real está ahí. Elon Musk es consciente de que quiere ir a una ultra derecha para destruir el Estado: no quieren regulaciones porque quieren dictar el orden global". A su vez, volvió a tratar de "guarango" al presidente.

Incluso, se burló del mandatario por creerse "el Messi del liberalismo" e hizo principal hincapié en la secretaria general de la Presidencia, a quien cuestionó: "Yo no sé quién es Karina Milei, ¿Dónde están sus aportes?". Por otra parte, habló de "fascismo" e insistió con la existencia de "una pandemia de estupidez mundial". "El fascismo es un carácter porque es incapacidad de pensar, es decir, todo liderazgo fascista genera una polarización, es decir, o esto es la patria o yo no soy la patria", opinó.

Ministro de Economía, Luis Caputo

Y agregó: "O esto soy yo, o la buena gente, la mala gente, la gente de bien que no sé dónde sale, la gente no de bien, esas categorías son primitivas, y en esto, yo creo que hay una pandemia de estupidez mundial, y que en los sectores más cultos mayor estupidez, que en los sectores más altos mayor estupidez". Al final de la entrevista, Carrió se animó a poner en duda el futuro de Luis Caputo como ministro de Economía: "Yo lo quiero a 'Toto', es un personaje, ahora se la agarró con las fuerzas del cielo, pero antes tenía miedo. Ahora anda fuerte pero en cualquier momento se debilita", remarcó y concluyó: "Y en el Banco Central hay muy buena gente pero están encerrados, y encima hay una pésima política exterior porque este chico de política exterior no entiende nada. No podés dejar de ir al Mercosur, Lula te puede gustar o no, pero tenés que ir. Milei es jefe de un política exterior errática, se va para que le den esos premios, él es mundial... y todo sigue en el Tik Tok".