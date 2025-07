"Mandrila, pelotu... e imbécil": Milei celebra el machirulaje digital de su Gobierno contra María O'Donnell

La constante agresión presidencial por parte de Javier Milei contra las mujeres y los periodistas es una dinámica repetida en la conducción libertaria, al punto de que el lunes defendió una durísima agresión de su cineasta Santiago Oria contra María O'Donnell, al retuitearla en las redes sociales. Otro denominador común es el ataque a la prensa siempre que se le marca el fracaso económico de su gestión.

Es que justamente todo comenzó cuando la periodista se refirió al revés judicial que sufrió el país en relación a YPF, en el cual la Justicia internacional falló contra la Argentina e instó a la devolución de acciones a expropiados. En esa editorial la conductora analizó la responsabilidad que lanzaron contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y se explayó otra vez como lo había hecho la semana anterior, en los insultos, agravios e inseguridades del mandatario nacional.

"A ver mandrila O'monell ¿vos sos pelotuda?", escribió como respuesta a ese posteo Oria. "Vos criticás las formas de Milei y defendés al inútil y criminal económico de Kicillof. No creo que lo hagas gratis o sino sos tremenda estúpida. Te quejás por un insulto suave y chistoso como ´burro eunuco´ y defendés a este pelotudo que hizo mierda la economía argentina ¿Sos imbécil?", preguntó.

Lo más paradójico de toda la respuesta para nada corta del Director de Realización Audiovisual de Presidencia de la Nación en la Subsecretaría de la Vocería de Comunicación del Gobierno, es que todos los insultos están escritos en mayúsculas, casi como si no entendiera por el costado donde le vienen las críticas.

Santiago Oria insultó de forma desmedida a María O'Donnell y Milei lo recompensó con un retuit.

"Este fallo le puede costar a la Argentina 16.000 millones de USD + intereses. Y la jueza Preska ya ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF como parte de pago. ¿Qué editorial vas a hacer con eso, tarada? Con lo que de verdad hace mierda a todos los Argentinos. ¿O el que te da la pauta no te deja criticar a Kicillof? Tus editoriales son una mierda", indicó el funcionario.

Sobre todo el ataque recibido y todas las agresiones del último tiempo, reflexionó O'Donnell en su programa de Urbana Play. "No es por pacata, en una sociedad uno lo que desea es el que el Presidente hable de una manera que lo puedan escuchar los chicos", señaló. "No solamente tiene que ver con si hay un ataque a la libertad de prensa, la forma de hablar y el lenguaje del presidente debería estar en línea con lo que uno demanda en todo tipo de instituciones de convivencia", añadió la periodista

En ese sentido, la conductora explicó que la "tiene impactada el nivel de insultos", el cual consideró que "ha escalado muchísimo". "Es de una grosería sin igual el lenguaje que utiliza el presidente sobre todo en streamings y redes sociales", lamentó, justo antes de contar que recibió "una enorme cantidad de insultos que reafirma lo mismo" que expone Milei.

Al mismo tiempo atacó la idea de que se acabó el apoyo económico estatal a los medios de comunicación. "Ellos dicen que no hay pauta. No hay centralizada del Gobierno nacional, pero hay de YPF y ahora ya no se puede ver la distribución", denunció, en relación a que mantienen esa información en secreto porque la utilizan para financiar a la prensa adicta a la gestión.

Santiago Oria junto a Karina y Javier Milei.

"Afortunadamente, nosotros en esta radio somos grandes privilegiados porque tenemos el apoyo de la audiencia y 90% de los ingresos publicitarios vienen del privado", contrastó O'Donnell. "Me considero una enorme privilegiada que puedo vivir de este trabajo, donde la precarización es tremenda, los salarios están por el piso. Colegas con 15 años de antigüedad en medios gráficos ganan menos de los salarios promedio de la economía. Hay que tener muchas ganas de ser periodista hoy en Argentina porque somos muy pocos los que no tenemos la situación de precarización", manifestó.

"Lo que ellos pretenden que sean carpetazos afortunadamente nos resbalan. El Presidente tiene la habilitación que se autoconcede de insultar a todo el mundo porque 'devuelve lo que le dan'. Lo que les doy es un pedido de que no insulten. Solo pedí que no insultaran", repitió la periodista.