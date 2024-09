Manrique de la CGT disparó contra Daer y denunció: "Está negociando con Guillermo Francos a espalda de los dirigentes"

Mario Manrique, secretario gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT) habló fuerte y claro a menos de 24 horas del paro general y movilización para manifestarse en contra del veto a la reforma de la movilidad jubilatoria que dispuso el presidente Javier Milei.

Se sabe que la CGT está en un momento de quiebre dentro de su dirigencia y, si no se sabía, el conflicto quedó expuesto con Manrique que disparó contra Héctor Daer, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, el área más "dialoguista" del frente sindical.

Mario Manrique, secretario gremial de la Confederación General del Trabajo

En contraparte está Pablo Moyano que ya confirmó su adhesión al paro para apoyar a los jubilados advirtiendo que: "Nuestra organización gremial (CGT) siempre ha luchado codo a codo por la reivindicación de los salarios de los jubilados". En ese sentido también expresó: "Lamentamos cómo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vuelve a mandar a reprimir a nuestros abuelos, quienes solo están luchando por una mejora mínima de sus haberes jubilatorios".

Así las cosas, entre el bloque dialoguista y el que de divite entre Manrique y Moyano, hubo un cimbronazo que se notó en una nota que dio el primero para El Destape: "Como no tengo ámbito de debate en algún lado, me tengo que expresar", empezó, prendió el ventilador y siguió: "Caminamos juntos hasta que la CGT encontró el amigo. El amigo se llama (Guillermo) Francos".

Héctor Daer de la Confederación General del Trabajo

En ese sentido, Manrique no dejó nada para la imaginación y lanzó: "Guillermo Francos es interlocutor del Gobierno donde pueden negociar cosas", dijo y visibilizó: "Hoy se juntan con los gobernadores".

El dirigente sindical explicitó que lo que dijo es "real" y advirtió que hay un sector de la conducción de la CGT "que está negociando con Francos a espalda de los dirigentes (...) la mesa chica, es muy chica", denunció Manrique para toda la Argentina y contó: "Yo soy el secretario gremial y me avisan 12 horas antes que va a haber una reunión con los gobernadores".

Marcha de la CGT en contra de las políticas de Javier Milei

Y apuntó contra Héctor Daer, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez exponiendo que ellos son los que toman las decisiones puertas adentro de la CGT dejando de lado la otra ala de la organización sindical.

"Yo creo que la Argentina llegó un momento donde hay que dejar de hacerse los distraídos y dejar de decir me parece... hablar metafóricamente... porque el que tenemos en el gobierno a alguien que merecería que le hagamos un juicio político pero la política está temerosa de no sé qué cosa (...) ya me casé", espetó Mario Manrique.