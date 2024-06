Mariu pide pista: después de la reunión de Macri con Pettovello, no descarta sumarse al Gobierno

Todavía con las cinco mil toneladas de alimentos en los galpones y sin explicaciones oficiales sobre la denuncia por sobresueldos en su cartera, Sandra Pettovello hace malabares para dejar atrás el escándalo de corrupción y mantuvo una reunión secreta con Mauricio Macri para que le explique cómo "gestionar en un clima hostil".

El encuentro, de acuerdo a lo que consignó el periodista Mauro Federico, tuvo lugar el pasado 11 de junio y contó con la aprobación de Javier Milei. Durante la reunión, Macri puso a disposición a los cuadros del PRO para reforzar la gestión en Capital Humano y la ministra no tardó en designar a Lucas Fernández Aparicio como su nuevo jefe de asesores. Fue, claro, en reemplazo de su ex mano derecha, Fernando Szeresvsky, quien había renunciado días atrás alegando "motivos personales".

💣Bombita: cabe recordar que la crisis en la relación entre Milei y Victoria Villarruel fue la reunión secreta que la vicepresidenta mantuvo a espaldas del presidente con Mauricio Macri.

Durante la reunión, Macri le recomendó a Pettovello que tomara en cuenta los "consejos" de Vidal, cuyo aporte en el tratamiento de la Ley Bases es indiscutible, así como su apoyo al gobierno libertario. Y así, la ex orgullosamente bonaerense y actual diputada por la Ciudad -en donde vive en un departamento que aún no pudo justificar- comenzó a ganar cada vez más espacio en la cartera de la ex productora de Luis Majul.

Mientras su nombre danza cada vez con más fuerza en el gabinete libertario, Vidal anticipó que se podría sumar a las huestes de Javier Milei. Eso sí, sólo con la aprobación directa de Macri. "Si hubiera una coalición de gobierno del PRO con La Libertad avanza podría integrar la gestión. A título personal, no", reconoció en su paso por LACA Stream.

💣Bombita: Vidal resaltó que sólo se sumaría al Gobierno si se avanza con una coalición con el PRO, en un claro palito a la decisión que tomó Patricia Bullrich de distanciarse de Macri y abrazar a los libertarios.

Durante la entrevista, Vidal respaldó el regreso del Impuesto a las Ganancias. "Discutamos en serio el paquete fiscal. Todos sabemos que la inflación no va a seguir bajando y la economía no se va a arreglar si no ponemos las cuentas en orden. De los últimos 113 años, más del 90 por ciento de esos años tuvimos déficit. Por algo estamos donde estamos".

Desde el 2008 que no estábamos en equilibrio fiscal"

"El paquete fiscal es importante porque te aporte un 0.7 del PBI, cuando vos tenés que bajar siete puntos de déficit. Por eso es importante que vuelva Ganancias, porque además no sólo le aporta al Gobierno nacional, sino también a los provinciales, que todos los días los estamos escuchando a los gobernadores que tienen problemas de recursos", precisó.

La ex gobernadora aprovechó también para criticar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que lleva adelante su segundo mandato. "Un ejemplo es el de Axel Kicillof, que dice que tiene problemas de recursos, pero después no quiere votar Ganancias. Es un slogan que estamos perjudicando a los trabajadores", defendió Vidal.

"Quiero ser muy clara. Después de la ley de Sergio Massa, en la Argentina de seis millones de trabajadores, Ganancias pagan 88 mil personas; menos del uno por ciento. Con esta ley, va a pasar a pagar menos del diez por ciento, que son los que más ganan en Argentina", se jactó la ex gobernadora, investigada por enriquecimiento ilícito.

💣Bombita: Vidal está siendo investigada en una causa por enriquecimiento ilícito por la compra de su departamento ubicado en el barrio de la Recoleta, cuyos fondos no pudo justificar. La causa se encuentra en el Juzgado N°12, cuyo juez subrogante es Ariel Lijo; el mismo al que defendió con uñas y dientes cuando Milei lo propuso para integrar la Corte Suprema.

El que gana dos millones de pesos en la Argentina es rico"

"El salario promedio en la Argentina es de 800 mil pesos. Alguien que gana dos millones de pesos es rico. Sé que muchos de los que nos están escuchando dirán: '¡Pará! Dos millones de pesos tampoco es tanta plata'. Y sí, porque vivimos en un país pobre", intentó explicar.