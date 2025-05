Pablo Grillo: un paso hacia la recuperación y la búsqueda de justicia

Después de 55 días en terapia intensiva, Pablo Grillo, el fotógrafo gravemente herido durante la represión frente al Congreso el pasado 12 de marzo, dio un alentador paso en su recuperación. Este martes, Grillo salió a caminar por los pasillos del hospital Ramos Mejía, disfrutando de un poco de aire fresco y regalando una sonrisa a quienes lo acompañan en este difícil proceso.

Su familia, quienes estuvieron a su lado desde el primer momento, compartió la noticia con emoción a través de las redes sociales: "Hoy Pablo salió a recorrer los balcones del hospital. La alegría es total. Este pequeño gran paso nos llena de esperanza ". En su mensaje, agradecieron profundamente el apoyo recibido por parte de amigos, colegas, organizaciones de derechos humanos y personas que, desde diferentes rincones, enviaron palabras de aliento y solidaridad.

El posteo completo de la familia Grillo

El camino hacia la recuperación no fue nada fácil. En los últimos días, Pablo fue sometido a una compleja intervención quirúrgica endoscópica que permitió aliviar la presión intracraneal causada por la grave lesión en su rostro. Según los médicos, la operación fue un éxito, aunque el fotógrafo sigue bajo estricta observación médica. En los próximos días, se le realizarán nuevos estudios, como punciones lumbares, para evaluar su evolución y garantizar su estabilidad.

A pesar del dolor y la incertidumbre que ha rodeado este caso, la familia de Pablo no deja de destacar el valor de la comunidad que los acompañó: "Gracias a todos los que rezaron, enviaron energías y buena vibra. Sentimos ese apoyo constante y eso nos da fuerzas para seguir adelante", expresaron en un sentido comunicado.

Un caso que exige justicia

El ataque sufrido por Pablo Grillo durante una manifestación pacífica frente al Congreso no solo impactó su salud, sino que también reavivó el debate sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. La represión del 12 de marzo dejó imágenes y testimonios que aún resuenan en la memoria colectiva, convirtiendo este caso en un símbolo de la lucha por los derechos humanos.

La causa judicial sigue abierta y está en manos del Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Servini. Hasta el momento, la investigación busca identificar a los responsables del operativo represivo que dejó a Grillo gravemente herido. La familia del fotógrafo, junto con organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), continúa exigiendo respuestas y justicia.

Después de 55 días de estar internado, el fotoperiodista pudo dar una vuelta por el hospital

"Esto no puede quedar impune", afirman sus allegados. "Lo que le pasó a Pablo no es un hecho aislado; es un reflejo de cómo se manejan las protestas en nuestro país. Queremos justicia no solo por él, sino para que esto no vuelva a suceder", expresaron desde su famila.

El caso de Pablo Grillo trascendió lo personal para convertirse en una causa colectiva. Mientras tanto, sigue dando pasos hacia su recuperación y, aunque el camino es largo, cada avance es celebrado como una victoria. Su familia y quienes lo rodean están convencidos de que saldrá adelante. Y mientras tanto, no dejarán de alzar la voz para que la justicia llegue: "En palabras de sus seres queridos: "Pablo es fuerte y valiente. Y nosotros vamos a seguir luchando por él", repiten una y otra vez quienes lo aman.