Silvia Lospennato estalló contra Milei tras el rechazo de la Ficha Limpia: "Presidente, usted me defraudó"

La diputada nacional Silvia Lospennato no se guardó nada. En una conferencia de prensa cargada de reproches, desilusión y una clara sensación de traición, la legisladora del PRO salió a dar un durísimo descargo tras el rechazo en el Senado del proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que llevaba casi una década de impulso parlamentario y ciudadano. "La impunidad ganó, los argentinos perdimos y la corrupción festejó", disparó Lospennato al comenzar su intervención, visiblemente afectada por el resultado de la sesión del día anterior. Y fue más allá: señaló con nombre y apellido a Javier Milei como uno de los grandes responsables del fracaso legislativo. "Presidente, usted me defraudó. Confié en su palabra una, dos, tres veces. Y ahora perdí toda la confianza que le tenía", lanzó.

El proyecto, que pretendía prohibir que personas con condena judicial por delitos de corrupción accedan a cargos electivos o públicos, naufragó en la Cámara Alta por apenas dos votos. Pero para Lospennato, esos votos no se perdieron por error, sino por maniobras deliberadas o, en el mejor de los casos, una grave negligencia. "Cuando en noviembre ocho diputados de su bloque faltaron a la sesión especial con excusas ridículas, yo confié en usted. Cuando pidieron postergar otra sesión en medio del conflicto por los jueces de la Corte, yo volví a confiar. Pero después de anoche, ya no más", sostuvo, aludiendo directamente al presidente Milei.

Y sumó sospechas sobre la actuación del senador oficialista Ezequiel Atauche, jefe del bloque libertario en la Cámara Alta: "O fue engañado... o fue parte. No voy a acusar sin pruebas, pero la verdad siempre sale a la luz". El foco de la crítica también apuntó a los senadores de Misiones, quienes, según relató, habían prometido su voto afirmativo y luego "traicionaron a último momento". "¿Cómo puede ser que senadores de una provincia tan beneficiada por este gobierno hayan votado en contra, sin siquiera avisar?", cuestionó, señalando que, de haberse conocido a tiempo la falta de apoyo, se podría haber evitado la derrota parlamentaria.

El Senado rechazó el proyecto Ficha Limpia

Pero su bronca no fue sólo política. También expresó un profundo dolor por el retroceso simbólico que, para ella, significó esta derrota. "Ayer perdimos el trabajo de años del movimiento Ciudadanos Ficha Limpia, y le debemos un pedido de perdón a quienes lo impulsaron con esfuerzo, sin ningún interés más que el de vivir en un país más justo", dijo, mencionando especialmente a Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, dos referentes del espacio.

Casi sobre el cierre, lanzó una advertencia que resonó como un grito de hartazgo: "Alguna vez el hartazgo de la gente va a ser tan grande que los que garantizan impunidad en la Argentina, y son varios, son los jueces que no juzgan, son los senadores que no votan la Ficha Limpia y también son los funcionarios que ven la corrupción en la oficina de al lado y no la denuncian. Los que garantizan impunidad, que son peor que los corruptos, van a pagar los costos".

Silvia Lospennato.

Con un tono que mezcló la frustración, la dignidad y la confrontación, Lospennato no dejó dudas de que el traspié legislativo será, para ella, un punto de inflexión. "La ficha limpia va a salir más tarde o más temprano, porque la fuerza de los ciudadanos va a vencer a la corrupción y a la impunidad en la Argentina. Porque nuestros hijos no se merecen vivir en el reino de la impunidad. Y ahora pongan su ejército de trolls a atacarme si quieren, porque la verdad siempre triunfa", cerró.