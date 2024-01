Milagro Sala apuntó contra Macri y Milei: "Estamos viviendo algo peor que Menem"

El 16 de enero de 2016, el gobierno jujeño de Gerardo Morales, con el apoyo nacional del entonces presidente Mauricio Macri, detuvieron a la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala. Ocho años después, la referenta social brindó una entrevista en la que profundizó respecto a las dificultades que atravesó en este tiempo, además tuvo fuertes críticas hacia el presidente Javier Milei y el ex mandatario Alberto Fernández.

En las palabras que ofreció a Cynthia García en la AM 750, Sala lamentó las pérdidas de su pareja Raúl Noro y su hijo Sergio Chorolque Sala. Además recordó las intervenciones médicas que tuvo que atravesar y por las que estuvo en grave estado de salud, durante algunos años de la detención que se originó con un acampe frente a la gobernación provincial.

Javier Milei junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

A la hora de lo político fue consultada respecto a Milei y lo comparó con los fatídicos años 90 que la colocaron como dirigente social. "Decíamos que Menem era lo peor de lo peor. Y estamos viviendo algo peor que eso", reconoció Sala. También apuntó contra Macri, de quien dijo que "no solo está cogobernando" en la actualidad, sino que "él es uno de los creadores" del actual gobierno.

"Vino a terminar lo que no pudo hacer. Y mirá lo que está haciendo. En menos de un mes avanzó lo que Macri no pudo en cuatro años. Vino más preparado, directamente con el cuchillo en la mano y a terminar de herirnos a los argentinos y quitarnos nuestros derechos", opinó.

Gerardo Morales fue el gobernador de Jujuy cuando detuvieron a Milagro Sala.

La jujeña opinó que la ley ómnibus que se discute en el Congreso Nacional "es un retroceso en la democracia de casi 40 años". Por eso pidió que "si no la quieren bajar, que la revean completa". A su vez, realizó una fuerte autocrítica para justificar la llegada del liberalismo al poder ejecutivo nacional. "Si Milei llega es porque muchos sectores políticos no le supieron poner el pan en la mesa a quienes menos tienen", lanzó.

"Algunos se indignan que lo votaron a Milei, que los jóvenes votaron a Milei, que el pueblo argentino lo votó a Milei. ¿Y por qué no nos ponemos a pensar qué hicieron los sectores políticos para que Milei llegue?", se preguntó Sala. Ante la consulta de si se refería al último presidente peronista, ella confirmó que sí hablaba de "Alberto y todos los que gobernaron con" él.

Javier Milei festeja su victoria

"Hagamos un mea culpa. Y yo también me meto en la bolsa. Algunos nos quedamos callados. Decíamos 'no quiero perjudicar, hay que cuidar a este gobierno'. Y sin embargo también fuimos cómplices al quedarnos callados", reveló la líder de la Tupac Amaru.

Ante la mención de García de que Alberto seguía siendo presidente del Partido Justicialista (PJ), Sala se preguntó: "¿Y por qué los integrantes de esa comisión no le piden la renuncia? Si él está panchamente viviendo en España", disparó.

Alberto Fernández

"Se está hundiendo el país, ¿Dónde están todos esos candidatos de distintos sectores y partidos políticos que decían que iban a dignificar a Argentina y que iban a trabajar para que haya menos pobres? ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde están los Senadores, los Diputados nacionales? Por supuesto que a lo mejor deben estar estresados, con la familia. Pero sin embargo, no están pagando las malas decisiones políticas, lo está pagando el pueblo. Todo este avasallamiento de este gobierno", cuestionó la referente,

Sobre su detención y los pedidos de liberación que llegaron a generar preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sala recordó que "los primeros años se hacían muchas actividades para los presos políticos", pero que "después se tomó como que es algo normal" y eso perdió fuerza.

Gerardo Morales

"No nos preguntaron cómo nos sentimos, qué pasa por nuestras cabezas. Y yo me pregunto a mí misma y me respondo que muchos nos soltaron la mano y terminaron de creer lo que dice Gerardo Morales, que somos culpables", lamentó.