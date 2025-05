"Lo tenía extorsionado": el detrás del feroz estallido de Vicuña y por qué recién ahora le puso un límite a "La China"

"Hasta acá llegamos". Esa habría sido la frase con la que Benjamín Vicuña le puso punto final a la llamativa contemplación que le tuvo a Eugenia "La China" Suárez, en el marco de la fuerte exposición en la que se vieron inmersos sus hijos menores, Magnolia y Amancio, tras el blanqueo de la actriz con Mauro Icardi.

Después de cinco meses de silencio mediático, el chileno le dio una fuerte nota al programa Intrusos y, por primera vez, abandonó su posición diplomática: reconoció que no estaba de acuerdo con el modo en el que su ex pareja se estaba manejando con sus hijos y los medios; al tiempo que descartó por completo la posibilidad de que los menores se instalaran junto a su madre e Icardi en Estambul.

Todo se dio mientras la ex Casi Ángeles se mostraba junto a sus tres hijos e Icardi en Turquía. Hasta el momento, el galán trasandino se había bancado estoico que Wanda Nara compartiera un vivo de su hija mayor en el que hablaba de su mala relación con Magnolia; que los medios se hicieran eco de que sus hijos le decían "papá" al futbolista, que la actriz decidiera convivir con su nuevo novio a sólo días de habérselo presentado a los pequeños y que expusiera en sus propias redes un feroz comentario en contra del pequeño Amancio por parte de uno de los abogados de Nara.

La China Suárez expuso los violentos mensajes del supuesto abogado de Wanda Nara

"Trato de no estar tan al tanto. Hay mucha información. Hay cosas que están buenas y otras que no. Sé cuál es la interna y me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas domésticas, de permisos, de viajes, de la vida familiar y cómo uno se arregla. Pero se habla, se conversa y se preserva a los chicos", arrancó Vicuña.

Pero, con el correr de la nota, el actor no pudo ocultar su malestar por la forma en la que se está manejando su ex pareja e incluso la responsabilizó por haber difundido el desagradable mensaje que el socio de Nicolás Payarola, abogado de Nara, escribió en contra de su hijo menor en redes sociales.

"Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Se dicen barbaridades. Debería haber gente para controlar ese nivel de pelotudez que dicen, sobre todo sobre los niños. Lo de ese señor en particular, ya está. Se dijo que lo quería ir a cagar a trompadas, pero no hay que exponerlos a los niños", sumó envalentonado.

Mauro Icardi junto a los tres hijos de "La China" Suárez en un vuelo privado rumbo a Estambul

Luego de descartar por completo la posibilidad de que Magnolia y Amancio se instalen en Turquía, el chileno dio un paso más. Y es que, según trascendió, "La China" se habría comprometido a regresar con los menores al país hace cuatro días, pero incumplió con lo acordado con Vicuña. Este último manejo unilateral fue lo que hizo estallar al chileno, quien la habría llamado para ponerle un ultimatum y reclamarle la restitución de sus hijos.

"Él siempre es muy diplomático, no le gusta el escándalo. Pero lo que me dicen es que 'La China' lo tiene extorsionado, ese es el motivo por el que no habla. Algo así como: 'Si hablás, yo expongo esto o aquello'", advirtió la semana pasada Yanina Latorre en su ciclo Sálvese quien pueda. Pero eso no es todo: según la conductora, la economía del actor habría quedado en una situación muy delicada después de su separación de Suárez.

💣Cabe recordar que el chileno compró en 2021 la mansión de campo de 800.000 mil dólares en la que la pareja se iba a dar una "segunda oportunidad". Sin embargo, luego de escriturarla, Vicuña se enteró de que Eugenia le había sido infiel en esa misma propiedad y, al confrontarla, la actriz le habría dicho: "No te amo más".

La actriz se habría aprovechado de la delicada situación económica del chileno durante las negociaciones que mantuvo para intentar instalarse con sus hijos en Turquía. Según confirmó Latorre, "La China" le habría ofrecido resignar la cuota alimentaria de cuatro mil dólares por la manutención de Amancio y Magnolia a cambio de que le firme la autorización para el traslado. Pero el chileno se impuso y le dijo que no.

Pero esa no fue la única vez que intentó acorralar a Vicuña con temas económicos. La semana pasada, durante el fuerte intercambio que mantuvo con Latorre, la actriz fue lapidaria con el chileno y con Cabré, a quienes trató de "ratas", después de que la conductora la acusara de mantenida. "Por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20 años", disparó desde Estambul "La China".

Icardi, la China y sus hijos en la tribuna del Galatasaray

En las últimas horas, el entorno del actor se encargó de filtrar en los medios el malestar de Vicuña y su determinación de "ponerle los puntos" a la madre de sus hijos menores. Al momento, la actriz no hizo acuso de recibo de los reclamos de su ex pareja y continuó publicando imágenes junto a Icardi desde Estambul.