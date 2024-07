Milei criticó a periodistas, Galperín salió a respaldarlo y O'Donnell lo ubicó: "Odio y desinformación"

El presidente Javier Milei sigue con las bravuconadas de siempre e incentivando, generando incluso, discursos de odio contra profesionales que no son de su agrado y que ejercen distintos puestos en los medios de comunicación. A tres meses de acusar a los medios de haberse "corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial" y de apuntar contra el periodismo en general, acusándolo de "corrupto, sucio y extorsivo", el libertario redobló la apuesta y apuntó contra cuatro periodistas por haber viajado a Miami, Estados Unidos, para acompañar a la Selección Argentina en el encuentro que disputó el último sábado ante Perú por Copa América.

El posteo de Milei

A través de sus redes sociales (¿dónde, si no?), el mandatario reposteó un crítico mensaje contra Andy Kusnetzoff, María O'Donnell, Sofía Martínez y Matías Martin junto a la postal donde se los ve en el Hard Rock Stadium. "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena", dice el comentario del usuario Milton Friedom5 que el Presidente compartió.

Además, el economista le agregó al posteo: "Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo...". Esto despertó distintas reacciones, todas ellas, o la gran mayoría, en defensa de los periodistas. Sólo Marcos Galperín, uno de los tantos empresarios que resultó beneficiado desde que el líder de la Libertad Avanza (LLA), saltó a favor de la opinión del mandatario argentino. "Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel", manifestó el multimillonario que luego, se se cruzó con un internauta que lo acusó de no tener "ningún nivel de erudición en otro campo de la vida" que no sea generar dinero.

La reacción de Galperín en defensa de Milei

Ante esto, Galperín contratacó: "La plata un día la podés tener y al otro día no, pero si sos un resentido hoy, serás un resentido siempre". Recordemos que gracias a Milei, los beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales cobran este aporte del Estado nacional con la intermediación de Mercado Pago, la empresa del adinerado empresario. De esta manera, el creador de Mercado Libre, quien fijó su residencia en Uruguay para pagar menos impuestos en Argentina, sacó provecho porque la Anses que liquidaba los beneficios el día 16 de cada mes y ese día transfería el dinero a los bancos, ahora lo hace a esa plataforma.

María O'Donnell apuntó contra Galperín

Recordemos que Facundo Pastor había explicado el "negocio" entre Galperín y Milei. La Anses le transfiere a Mercado Pago miles de millones de pesos de pagos de asignaciones que le da intereses desde el 16 de cada mes hasta la primera semana hábil del mes siguiente. Negocio redondo. "O sea que el presidente Javier Milei y el Director Ejecutivo de la ANSES, Mariano de los Heros -que el otro día fue al Congreso a explicar como van a estafar a los jubilados y pensionados- le entregaron negocio a alguien que tiene una exención para no pagar las cargas sociales", había explicado el periodista en sus redes sociales.

Lo cierto es que O'Donnell no dejó pasar el comentario del empresario y lo atendió por la misma vía: "Hay mucha gente con mucha mucha plata (que no sería el caso de una periodista que vive de su oficio) que igual tiene sensibilidad social (no sería el caso el autor de este tuit)", escribió en referencia a Galperín. Luego, la periodista acusó al presidente de "odio y desinformación" al retuitear ese polémico tuit y ahondó mucho más en el tema desde su espacio radial, donde charló con Kusnetzoff. "A mi me preocupa más que me hagan un retroactivo porque fuimos once veces a Irlanda, no sé cuántas veces a Nueva York...", arrancó diciendo el conductor de Urbana Play.

Y siguió: "Si me hace un retroactivo, cagué, porque hace diez años que vivo así. Lo único que te digo, fuera de joda, es que para mí no es gracioso porque no está bueno que él lo haga con la intención de ponerte en contra de la gente, como que hay algo raro. Para mí no está bueno, lo recibo, lo tomo con humor, pero porque estamos tranquilos y relajamos. Cuántas veces hemos dicho que si no cobrás plata del Estado, si decís lo que se te canta y estás en un medio privado, es una tranquilidad total. No es lo mismo decir esto, hacer esto y que haya una incoherencia, al no haber incoherencia uno puede estar tranquilo pero no está bueno lo que hizo", sentenció Andy.