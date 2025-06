De Mariana Brey a Pablo Echarri: la reacción de los famosos ante la domiciliaria de CFK

La Policía llegó este martes a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner, ubicada en el barrio porteño de Constitución, para notificarle la prisión domiciliaria. En ese contexto, cientos de simpatizantes kirchneristas y seguidores del actual gobierno se expresaron en redes sociales frente a la condena de la ex presidenta.

Mientras numerosos ciudadanos salieron a las calles para respaldar a la presidenta del Partido Justicialista (PJ), algunas figuras del espectáculo utilizaron sus plataformas para dar su opinión. Lejos de mantenerse al margen, el mundo del entretenimiento también quedó atravesado por la profunda grieta política que divide a la Argentina.

Cristina Fernández de Kirchner presa en su departamento de Constitución

En el programa Puro Show se realizó una recopilación de testimonios que reflejan cómo reaccionaron los famosos ante el fallo judicial, entre silencios, posturas firmes y tensiones. Una de las voces más críticas fue la de Mariana Brey, quien expresó: "Si vos sos el pueblo, ¿cuál sería el miedo de ir a una cárcel común? ¿Por qué tiene que tener privilegios?". La panelista incluso comparó la situación de Cristina con la de genocidas que cumplen prisión efectiva pese a su avanzada edad.

Ante ese comentario, Georgina Barbarossa respondió: "No vas a comparar a un genocida con una presidenta. Son ciudadanos, pero no es lo mismo. Una cosa es un genocida -cosa que me parece un horror- y otra cosa es que una ex presidenta vaya a la cárcel cuando es mayor de edad. Está perfecto que lo pida", en referencia al beneficio de la prisión domiciliaria.

Por su parte, Diego Ramos se mostró crítico: "Siento que si hubo varios juzgados y tanta gente observó, vio y estudió el caso y está condenada, yo no sé si me parece justo, pero me parece justicia". En la misma línea, Fabián Doman agregó: "Se termina una era política. Pasó lo que el periodismo dijo que iba a pasar". Flavio Mendoza se sumó con una reflexión similar: "No me enorgullece que una persona esté presa, pero si hizo las cosas mal, me parece que tiene que estar en el lugar que le corresponde".

En contraste, Carmela Bárbaro apuntó contra el sistema judicial: "La Justicia no tiene prestigio", aseguró, al considerar que no se probaron los hechos de manera contundente y que el caso fue mediatizado. "La sociedad sigue fracturada", concluyó. Mercedes Ninci también fue tajante: "Ni domiciliaria ni cárcel común para ella", opinó, sin tener en cuenta que Cristina Fernández fue víctima de un intento de asesinato.

Pablo Echarri apoyó a Cristina Fernández de Kirchner

Otros optaron por no tomar partido públicamente. "No, de eso no voy a opinar porque vengo a un programa que tiene que ver con el espectáculo, no te voy a hablar de política", respondió Dady Brieva, uno de los entrevistados de la última semana. Ante la insistencia, se justificó: "Es que no tengo ganas de hablar de política, ¿cuál es el problema?". Su negativa dejó en evidencia que, para muchos, opinar sobre el tema puede acarrear consecuencias profesionales.

En cambio, Pablo Echarri, con una postura de militancia ya conocida, decidió salir a la calle como un ciudadano más y se acercó a San José 1111 para apoyar a Cristina. A través de sus redes sociales compartió imágenes de las entrevistas que brindó y de las reuniones en las que participó: "Me siento con mucha alegría. Estos hechos negativos, estos movimientos de la derecha, lo único que logran generalmente es que el pueblo reviva".

Malena Pichot tras el discurso de Cristina Fernández de Kirchner

Para el actor, la coyuntura judicial generó un reencuentro entre militantes y la movilización callejera, tras una etapa de desmovilización: "Todos nos veníamos preguntando qué pasaba, por qué el pueblo no salía a la calle, cómo había cambiado luego de la pandemia. Había una situación de apatía bastante particular y, bueno, la derecha, una vez más con su sobreactuación, hizo que el pueblo peronista se pusiera de pie de nuevo".

Por último, tras el discurso que Cristina Fernández de Kirchner brindó desde el interior de su casa, Malena Pichot se mostró filosa y crítica ante la persecución judicial y mediática que sufre la ex presidenta. "Que estemos escuchando un audio solo ya es una locura", escribió en su cuenta de X, en referencia a que ni siquiera se le permitió salir al balcón para hablar en persona.