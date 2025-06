"¿Por qué estoy acá?": el detrás de la masiva movilización a Plaza de Mayo, en la voz de sus protagonistas

La ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa "Vialidad" y su posterior detención domiciliaria despertaron de pleno al peronismo. A la imposibilidad de jugar en las próximas elecciones bonaerenses, se le sumaron en los últimos días las restricciones impuestas por la Justicia, que ni siquiera le permite asomarse al balcón de su casa para saludar a los cientos de manifestantes que desde hace días acampan en las inmediaciones de su domicilio.

Si bien la situación de CFK fue el disparador de la masiva movilización a Plaza de Mayo -según los organizadores se superó el millón de personas-, ese no fue el único reclamo. La crisis económica, el creciente desempleo, la incapacidad para poder adquirir medicamentos e incluso sostener la escolarización de los más chicos se impusieron en la agenda.

"¿Por qué estoy acá?", se preguntó una asistente. "No estoy solamente por mí... estoy por mis compañeros, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos que... me emociono porque no los voy a poder llegar a ver seguramente. Quiero dejarles un país estable, quiero dejarlos con una salud pública buena, que puedan estudiar. Vengo de una familia en la que mi papá era carpintero, mi mamá ama de casa. Él pudo terminar el colegio, mi mamá no terminó la primaria. Tuvieron siete hijos, mi papá nos mantuvo y tiene una hija médica, otra abogada, otra con una licenciatura en enfermería. Todos estudiamos".

La mujer de sesenta años, que trabaja como administrativa en el Hospital Eva Perón y cobra $560 por mes, lamentó la situación actual de la Argentina y recordó las gestiones de la administración kirchnerista. "No para de caer el país. Tuvimos doce años gloriosos con Néstor y Cristina. Con él salimos del pozo, pudimos hacer un montón de cosas y hoy en día no veo un futuro ni para los chicos, ni para los jubilados".

El PAMI todos los días rechaza un pedido de medicamento porque la h de la receta parece una j"

"Los jubilados ya no pueden sacar de ningún lado. Muchos pacientes murieron y quedaron en el camino peleando para que PAMI les de un medicamento. Eso es todo lo que tengo para decir, porque tengo mucha bronca", cerró.

"Pasé de poder comprar mi casa a quedarme sin trabajo, después de 26 años"

"Me pude comprar mi casa gracias a Néstor y Cristina. Pude ahorrar, sacaron los créditos y accedí a uno. Estoy terminando de pagarlo, me quedan dos años", destacó una de las manifestantes que perdió su trabajo durante la administración de Milei: "Me echaron después de 26 años de trabajo".

Ella trabajaba en una cadena repositora externa de supermercados. "Tengo un kiosco ahora y estoy resistiendo, porque vivimos una economía muy salvaje. Cada tres meses me sube el alquiler del negocio: empecé pagando 90 mil pesos y hoy estoy en 680 mil, sólo de alquiler".

"Mi mamá se jubiló con ellos, cuando los patrones la tuvieron 42 años sin aportes. Recién el último año le ofrecieron pagarle aportes. Ella hoy tiene 80 años y vengo también por ella. Es un alivio para la familia que la madre o el padre tenga una jubilación".

"Como educadora vengo a dar el ejemplo, porque la sociedad tiene que ser justa más allá de cómo uno piense"

Entre las manifestantes que se acercaban a la plaza se encontraba una educadora. "Me parece que todos tenemos que estar acá, porque es acompañar la defensa de la democracia. Más allá de lo que haya pasado con Cristina, tenemos que vivir en un Estado de derecho. Como educadora quiero dar el ejemplo. La sociedad tiene que ser justa, para cualquier persona... piense de la manera en la que piense".

"Los docentes estamos en jaque hoy en día. Se cuestiona si es adoctrinamiento lo que uno enseña, pero lo que uno trata de transmitir son herramientas de emancipación. Intentamos enseñarles que luchando uno también está educando. Como docentes tenemos nuestras luchas y hoy es una oportunidad para mostrar que juntos como sociedad podemos lograr grandes cosas".

"El debate hoy es justicia social o fascismo"

La juventud también se hizo presente en la movilización. "Soy autoconvocado, no vine con ninguna organización. Vine porque creo que todo el que tenga hoy una convicción tiene que mostrarla. Hay que definir de qué lado se está: si con el FMI, con los fascisas y los sionistas; o del lado de la verdadera libertad, la democracia y la justicia social".

"El debate hoy es ese: justicia social o fascismo. La escuché a Cristina y me gusta su entereza. Esto no podría ser posible si tuviéramos una líder derrotada, como lo vende Clarín. Ella está más fuerte que nunca y lo único que hicieron estos fascistas fue despertar a un monstruo que estaba dormido y se llama peronismo".

Vamos a volver con más fuerza y con una visión clara"

La participación de los sectores de izquierda también fue celebrada por los militantes peronistas. "Es algo muy importante que en vez de estar peleándonos a nosotros, estén acá apoyándonos. Estos ideales no son de Cristina, vienen de Perón. Nos costaron treinta mil compañeros desaparecidos, chicos que hoy no saben quiénes son sus padres porque se los robó una dictadura tirana".

Cuando niegan los 30 mil desaparecidos, niegan nuestra identidad"

El joven también se pronunció en contra del alineamiento geopolítico de Milei con Israel, en el marco del enfrentamiento armado con Irán. "Me cago en eso. A mí me importa mi país. Mi Argentina que hoy duele. En esa Argentina en la que hay pibes que hoy no comen. Mientras tanto, muchos pibes de mi edad hablan de una libertad que no existe, sólo por seguir a algunos medios o redes sociales".

"Los jubilados hoy tienen que elegir entre remedios, comer o morirse"

"Me emociona la gente, porque se puede demostrar que el peronismo no está muerto. Tenemos una convocatoria muy amplia, sabemos que podemos todavía. Estamos bajo el régimen de un gobierno que se creyó que podía pasarnos por encima, pero esto demuestra, con más de un millón de personas en la calle, que esto no es así".

"La estoy pasando mal económicamente, como todo el mundo. Antes cualquier trabajador salía con un changuito de los mercados, hoy sale con dos bolsias. Estoy a punto de jubilarme. Hoy ellos hacen malabares para sobrevivir, eso sí que es magia. Conozco gente que no puede vivir en una casa, tiene que vivir en una habitación y elegir entre comer, comprar los remedios o morirse".