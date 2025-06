El reclamo de los trabajadores: "Éramos 330 compañeros y desde que está Milei echaron a 146"

Casi un millón de personas se movilizó esta tarde hacia Plaza de Mayo con un reclamo concreto: repudiar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, esa no fue la única consigna por la que una multitud se movilizó hacia el centro porteño.

"Estamos acá en defensa de la democracia y apoyando a Cristina, que fue la que nos dio a los trabajadores los mejores doce años de nuestras vidas. Trabajo en el rubro automotriz y el impacto del ajuste es tremendo. Sólo te doy un dato: en el 2023 éramos 330 compañeros en la fábrica y desde que está Milei echaron a 146. Esto está pasando en todas las terminales", explicó a BBN un trabajador.

"Es un Gobierno que no apoya a la industria, que nos quiere llevar a 1930, a volver a ser un país agroexportador. Están haciendo las mismas cosas que en esos tiempos: proscribiendo al peronismo y pensando que lo van a amedrentar con meter presa a Cristina".

Esta gente de mierda de la derecha no aprende que el pueblo siempre triunfa"

Consultado sobre el avance judicial contra la ex presidenta, analizó: "Les salió el tiro por la culata, despertaron al pueblo peronista; pero no sólo eso. En esta plaza también hay compañeros de izquierda, que están en las antípodas de lo que nosotros pensamos, pero que están acompañando porque lo que hizo el Poder Judicial es un ataque directo a la democracia".

"No nos vamos a rendir. Esta gente de mierda de la derecha no aprende que el pueblo siempre triunfa. Si no es con Cristina, será con otro. Pero nunca van a poder apagar el amor del pueblo. Nosotros somos amor, ellos son odio