Milei fue a Expoagro, prometió devolverle el dinero al campo y bajar impuestos, pero no dijo cuándo

El presidente Javier Milei defendió su gestión ante productores rurales en la feria Expoagro, en donde otorgó un discurso a para 150 empresarios agrarios presentes y aseguró que los beneficiará devolviéndole el dinero que se le quitaba, para evitar "que quede en la manos de los políticos basura". Además, el ministro del Interior, Guillermo Francos, negó que vaya a haber un aumento de retenciones en la nueva Ley Ómnibus.

"La idea es que, en la medida en que la economía se vaya expandiendo, en lugar de hacer lo que hicieron otros gobiernos de tomar esa mejora en la recaudación para aumentar el gasto público, nosotros vamos a usar eso para devolverle ese dinero a sus legítimos creadores que son los emprendedores y la gente de bien, y no que quede en la manos de los políticos basura que tenemos", aseguró Milei ante una audiencia ávida de ese tipo de declaraciones.

Al mejorar los números fiscales, se abriría la puerta para que empecemos a bajar los impuestos cada vez con más intensidad"

Javier Milei visitó Expoagro y recibió mucho apoyo del sector.

A estos productores también les prometió que "si todo sale bien" a mitad de año se retirará el cepo del dólar. Un anuncio más que esperado por un sector plenamente exportador de materias primas que muchas veces evita vender por no tener que hacer pasar el dinero por el precio del dólar oficial, siempre contraproducente respecto al paralelo.

"Ahora tenemos 9 mil millones de dólares más, ustedes lo que ven es que el sistema está más sano", afirmó el presidente. "A consecuencia de este conjunto de medidas se traslada la caída de la inflación. Cuando la inflación de diciembre dio el 25 por ciento fue un éxito porque la verdad que los precios se retrajeron a la segunda semana. Este mes parece que va a estar en 15", prometió después.

Expoagro 2024 se inauguró este martes.

En la comitiva que viajó con el mandatario, además del ministro del Interior, estuvieron el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, el diputado nacional José Luis Espert y la diputada nacional Romina Diez. Francos inclusive en la inauguración de la mañana tuvo un momento previo a la llegada del libertario, en el que dialogó con los sectores agrarios, para llevarles certeza y previsibilidad.

"No vamos a plantear un aumento de retenciones en el tratamiento de la Ley Ómnibus", reveló el funcionario, con la intención de llevar calma a un rubro de la economía que desde hace más de 15 años se caracteriza por dar esa pelea que busca que ese impuesto desaparezca o sea reducido lo más posible,

La intención del Gobierno es hacer todos los acuerdos comerciales que nos permitan exportar"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, en el corte de cinta e inauguración de Expoagro.

Respecto a la convocatoria oficial para el 25 de Mayo en Tucumán, en donde el presidente llamó a realizar un "pacto" y refundar el país, y la presunta ausencia del mandatario bonaerense, Axel Kicillof, precisó que hay que escuchar lo que dice.

"Tiene una visión ideológica diferente a la del Gobierno nacional. Pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo en distintos puntos", opinó. "Por ahí tenemos diferencias, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos de acuerdo", sumó al respecto.

"Siempre hay matices y diferencias. Estamos en una democracia donde todos fuimos elegidos en diferentes lugares, pero también quiero decir que al presidente Milei lo eligió el 56 por ciento de los argentinos y una gran parte de ellos también votaron a los gobernadores que fueron electos", señaló Francos, quien además deslizó que es más que probable que Kicillof no vaya a estar presente en la reunión con gobernadores: "No sé si va a pasar a saludar, va a depender mucho de cuáles sean los gobernadores que vengan".