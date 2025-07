Show, insultos y enemigos internos: Milei cerró "La Derecha Fest" con fuego amigo y cruzó a la "bruta traidora" de Villarruel

El presidente de la Nación, Javier Milei, aprovechó la convocatoria de "La Derecha Fest" en Córdoba, que le tocó cerrar como orador principal, para volver a disparar contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien llamó "bruta traidora" mientras recordaba su rol durante la última votación en el Senado que contradijo su postura de "no hay plata" y aumentó las jubilaciones y declaró la emergencia del Hospital Garrahan.

"La primera ley de la economía es la escasez, no hay de todo para todos. Y la segunda es que la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Y vaya que de esto los populistas saben. ¿O acaso semanas atrás no votaron un gasto de 17.000 millones de dólares y la bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30?", se preguntó el mandatario durante su discurso de cierre. Mientras tanto, el público en el auditorio que eras para 2.500 personas pero no estaba lleno, coreaba el típico "hija de puta" de cancha.

"Tenemos que lidiar con los infaltables traidores. Gente que fue elegida con el mandato claro de liberar a la Argentina del Estado, solo para darse vuelta al poco tiempo de haber asumido. Gente que tardó tan solo minutos en revelar ese deseo de ser caja, que al poco tiempo de asumir su banca le dio la oscura espalda al pueblo argentino, deslumbrada" , señaló en otro momento, en un palo que es para Villarruel y otros legisladores que rompieron con La Libertad Avanza (LLA).

En ese sentido, Milei afirmó que la traición de este sector fue por la espalda y contra él, que les dio una mano. "El tiempo sabrá poner a cada uno en el lugar que le corresponde", rechazó. "Estamos en guerra y la única forma de vencer es mediante el bien organizado y nosotros juntos nos movemos como uno, y asi los vamos a aplastar en las urnas", prometió enseguida.

Javier Milei no se guardó nada contra su vicepresidenta Victoria Villarruel.

Durante su ponencia, manipuló las estadísticas cuando aseguró que "los crueles y desalmados liberales" sacaron "a 12 millones de argentinos de la pobreza" y cuando mencionó que UNICEF reconoció que hicieron lo propio con "2 millones y medio de niños". El informe mencionado habla de una tercera parte menos: 1.7 millones de adolescentes y niños que mejoraron su realidad. Y hace hincapié en el rol que tuvieron para eso las políticas sociales como la Tarjeta Alimentar y la AUH.

El topo del Estado

Milei reivindicó el rol del ministros de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Con el DNU 7023 y la Ley Bases, con sus reformas, hicimos 2.800 reformas estructurales, 28 veces más que las que hizo Menem. En un año y medio hemos borrado cien años de legitimismo y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo. Somos orgullosos de ser reformistas extremos", afirmó.

Milei confeccionó un ministerio a medida de Sturzenegger

"Imagínense que hoy solo contamos con el 15% de los diputados y 10% de los senadores, pero aun así es una marcha que solo va en una dirección, porque el país que nos cegó, el partido del Estado, fue desastroso", explicó ante el auditorio. "Resultó tan evidente para la sociedad que todos fueron cómplices de un mismo sistema, que ya es una causa perdida para ellos presentarse a elecciones. La gente no los quiere ver ni en figuritas, por eso muchos se van a sorprender con los resultados de octubre", agregó después.

La batalla cultural

El mandatario confirmó que la batalla cultural "es donde se disputan los conceptos que sirven de justificación para la implementación de políticas públicas y planes de gobierno". La definición representó en un sesgado sentido el concepto aunque dio en el clavo en relación a los objetivos por los que da esta pelea. "Es donde se disputa quién tiene razón y por qué. La historia ha dado repetidas muestras de que quien se impone en la cultura termina prevaleciendo en la arena política", confesó.

Javier Milei y el Gordo Dan

En ese sentido habló a su público y les dijo que ellos "son los soldados que van a dar la batalla cultural, que es la que le va a dar sostenibilidad en el tiempo a este camino de gloria" que iniciaron tras llegar a la gestión pública. "Les quiero dar esperanza. Tenemos aquí una hermosa reflexión para hacer. En el año 2023, los argentinos decidieron un cambio de rumbo, el cual tenemos que confirmar en septiembre en la Provincia de Buenos Aires, y en cada provincia", les pidió.

Para cerrar también dejó algún mensaje que puede ser interpretado como dirigido a Las Fuerzas del Cielo que encabeza su asesor Santiago Caputo y donde se destaca, entre otros, Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan. "Si ustedes van a la cancha y ponen la pelota en el medio de la cancha, por más que griten o cante, la pelota no se mueve. Por lo tanto, si quieren empezar a ganar, hay que meter goles y para meter goles hay que meterse a jugar en la cancha", opinó.

Javier Milei en andas entre los espectadores de "La Derecha Fest".

La metáfora acerca de madurar no deja mucho espacio a la interpretación. El "si quieren empezar a ganar" es la justificación perfecta para rechazar las candidaturas de su troll center y respetar los acuerdos con los saltimbanquis de siempre de la política. "No teníamos plata, no teníamos aparato ni territorio, ni amigos en los medios. Sólo la palabra de su humilde servidor, dando discursos de teoría económica en una plaza, y los celulares de todos ustedes, el arma más pura de la libertad", recordó Milei.