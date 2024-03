Milei intenta recomponer su relación con la clase media con "platita" para estudiantes de colegios privados

Javier Milei junto a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello anunciaron con bombos y platillos una medida que buscará resarcir su relación con la clase media que es la más golpeada por el ajuste fiscal que su política económica lleva adelante: el Programa de Asistencia "Vouchers Educativos".

A través de la Resolución 61/2024, se dio a conocer el subsidio directo temporario que ayudará a las familias que tengan hijos e hijas que concurran a instituciones privadas -que estén financiadas en un 75% con fondos estatales- puedan pagar las cuotas que tuvieron subas de precios exorbitantes tras la desregulación de las tarifas.

Javier Milei y Sandra Pettovello

Los vouchers se parecen más bien a las becas de toda la vida, con la condición de que la cuota de la institución no supere los 54.396 pesos mensuales; la prestación estatal tendrá un tope de $27.198 por hijo. El objetivo del gobierno libertario es "subvencionar la demanda y no la oferta" para cumplir con lo que ya había dicho Milei en febrero de 2023: "Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia a la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres sino también para los chicos".

Milei en el colegio en el que asistió de niño

Así las cosas, los padres y madres que quieran acceder al beneficio social no deberán tener ingresos mayores a siete salarios mínimos vitales y móviles, es decir, no deben percibir más de 1.419.600 pesos.

💣 Bombita. Pregunta del millón: de dónde saldrán los fondos para financiar esta medida. La ministra de Capital Humano contó que se dispondrán fondos del Tesoro Nacional para los subsidios.

Los fondos para pagar las becas estudiantiles provendrán del Tesoro Nacional

La medida la hará cumplir el secretario de Educación, Carlos Torrendell que tendrá la responsabilidad de dirimir quiénes y cómo se entregarán los fondos a los que los alumnos podrán acceder. En las bases del proyecto, se explicó que la medida se toma para garantizar la educación en instituciones privadas: "La situación económica heredada (...) hace necesario asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones".

Carlos Torrendell

💣 Bombita. Los beneficiarios serán alrededor de 2.409.006 estudiantes que recurren a instituciones educativas de niveles inicial, primario y secundario de gestión privada que reciben aporte estatal

En el expediente también expresan: "A través de este programa, se buscará evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales, de manera de no discontinuar o modificar su trayectoria educativa".

Requisitos para acceder al beneficio

Cabe aclarar que se puso a disposición la página argentina.gob.ar donde se deberá completar un formulario; hay tiempo desde el 3 y hasta el 30 de abril. En ese mismo formulario, se debe detallar un CBU donde se depositará el dinero de la beca.

Además de los 7 salarios mínimos, las personas que apliquen para la ayuda económica deberán cumplir algunos otros requisitos que se detallan a continuación.

Alumnos de colegios privados

Tener ingresos familiares mensuales de hasta siete salarios mínimos; es decir $1.419.600

Es para estudiantes de hasta 18 años inclusive

El colegio debe tener una subvención mínima del 75% por parte del Estado

La cuota mensual no puede superar los $54.396 por estudiante

Ataque directo a la educación pública

Con la medida del gobierno libertario se pone en evidencia que la educación pública no es del agrado de su gestión. Si bien se da esta mínima beca para estudiantes de instituciones privadas, se desfinancia día a día el sistema de la educación estatal con medidas que ahogan a los profesionales de la educación.

Maestros de escuelas públicas no pudieron cerrar paritarias para 2024

En 100 días de gobierno, Milei dio un batacazo a los maestros con la excusa de su guerra personal con los sindicatos a los que considera "la casta" política. BigBang recupera algunos de los ataques directos a la educación pública.