Viviana Canosa se desmarcó de Tim Ballard y acusó a América TV de tergiversar sus dichos: "No me desmintió, dijo la verdad"

En un encendido descargo de más de diez minutos al aire, Viviana Canosa salió al cruce de las repercusiones mediáticas que generó la reciente entrevista de Rolando Graña a Tim Ballard en América TV. La conductora acusó al canal y a algunos colegas de "desinformar" y tergiversar sus palabras para instalar una confrontación inexistente con el ex agente de inteligencia estadounidense. La controversia se desató luego de que Ballard, conocido por su lucha contra la trata de personas y por inspirar la película Sound of Freedom, negara haber hablado con Canosa sobre la denuncia por una supuesta red de captación de menores en la Argentina. "Vi a Canosa una sola vez, en una cena. No hablé con ella sobre el tema. No sabía nada de esto", dijo en la entrevista, en lo que fue presentado por el canal como una "desmentida" directa a la conductora.

Lejos de aceptar esa versión, Canosa fue categórica: "Me mandaban capturas de pantalla 'Tim Ballard desmiente a Canosa'. Después dicen que no es lo que el tipo dijo, pero es lo que Graña puso en su graph y, por supuesto, que te quedás con el graph. Y, la verdad, es que la denuncia que yo hice no tiene nada que ver con Tim Ballard. No me desmintió. Está diciendo la verdad porque no tiene nada que ver con mi denuncia".

De acuerdo con la conductora de El Trece, nunca dijo ni afirmó haber hablado de su denuncia. "Yo conté que lo vi una sola vez en una comida y que me interesó el tema de la trata y lo que él había hecho con su documental. Ahora, de ahí a que sigan vinculándome... ". Y apuntó directamente contra la edición del programa: "Yo entiendo que vender tal cosa sobre Canosa les garpa, pero no me involucren más, porque no tengo nada que ver. Sé que les doy rating, pero por favor no se cuelguen más de mí. No pongan: 'Tim Ballard desmiente a Canosa', porque no me desmintió. No me está desmintiendo, está diciendo la verdad, porque no tiene nada que ver con mi denuncia".

Viviana Canosa

La periodista también desmintió que su denuncia judicial, que involucra a figuras del espectáculo como Florencia Peña, Lizy Tagliani y Costa, esté vinculada a Ballard. "No tiene nada que ver con él. Nunca lo volví a ver, no tengo su teléfono, ni contacto. Es más: si quiere la producción ahora sacarlo por teléfono, hablo con este señor y les cuento exactamente lo mismo que les estoy contando ahora. No tengo nada que ocultar", afirmó con vehemencia. En su programa, Canosa detalló cómo fue la única vez que vio al ex agente: una cena en la que ambos coincidieron, junto a otras personas, y donde se habló del caso del niño Loan Peña, desaparecido en Corrientes.

Según su relato, Ballard expresó su intención de colaborar con el Gobierno argentino para investigar posibles redes de trata, pero se habría encontrado con trabas para ser recibido por autoridades locales ."Me sientan al lado de él, converso, me explica del caso Loan, de la trata de personas en Argentina y en el mundo. Me interesa el tema, por supuesto, como a cualquier persona de bien, y él me cuenta que no entiende cómo este Gobierno, con las herramientas que él tiene para ayudar, no le daban acceso a una reunión ni con el Presidente ni con la ministra de Seguridad. Punto y aparte", dijo y aseguró que su denuncia va por otro camino.

Además, la conductora apuntó contra lo que considera una operación mediática para desprestigiarla. "Graña lo vendió como un malvado. Ayer veo la entrevista y es un héroe. Entonces digo: 'el que cambió fue Graña, no fui yo'", sentenció. La causa judicial, que quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y la fiscal especializada en trata Alejandra Mángano, se originó tras una explosiva denuncia de Canosa, en la que asegura tener información sobre fiestas privadas donde menores eran presuntamente drogados y filmados en situaciones de vulnerabilidad. Las autoridades ya comenzaron con cruces de llamadas y verificación de domicilios.

Viviana Canosa

Mientras tanto, el cruce mediático entre Canosa y Ballard -o mejor dicho, entre Canosa y el relato que construyó América TV en torno a Ballard- volvió a poner sobre la mesa el delicado límite entre el periodismo de denuncia y el espectáculo de la desinformación. "No sé si es bueno o malo. Yo creo que lo que hace es bueno, porque trata de sacar a los niños de la trata. Uno me dice que es un genio, otro me dice que es un hijo de p... La verdad no sé...no me involucren más, porque no tengo nada que ver. Sé que les doy rating, pero por favor no se cuelguen más de mí. No pongan: 'Tim Ballard desmiente a Canosa', porque no me desmintió...está diciendo la verdad", cerró Canosa.