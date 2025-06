Médicos del Garrahan anuncian paro y movilización: nula voluntad política para resolver el conflicto

El conflicto en el Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país, continúa escalando y no hay ninguna señal de decisión política que parezca poder solucionarlo. La audiencia conciliatoria realizada este miércoles 4 de mayo entre gremiales y representantes del Gobierno terminó sin ningún avance con un desenlace repleto de bronca y desazón.

Los trabajadores del hospital pediátrico denunciaron la falta de propuestas concretas y la ausencia de funcionarios de alto rango del Ejecutivo Nacional generaron indignación entre los trabajadores, quienes anunciaron un paro a partir de las 21 horas de este miércoles y una movilización a la Plaza de Mayo mañana a las 13 horas.

Marcha de las velas por el Hospital Garrahan

Es en este contexto que desde ATE y APYT, gremios que representan a los trabajadores del Garrahan, explicaron después de la reunión que fueron atendidos por funcionarios de tercera línea del hospital, sin la presencia de representantes del Ministerio de Salud como el ministro Mario Lugones o el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos que estaba en el Centro Naval hablando sobre las elecciones y ratificando que las leyes de mejoras para jubilados y personas con discapacidad serán vetadas.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, expresó su malestar en redes sociales: "Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y cuatro perejiles del Garrahan, pero ningún funcionario del Gobierno. A esta instancia debieron venir quienes tienen capacidad de decisión. Está claro que no tienen interés alguno en resolver el conflicto", dijo.

Trabajadores del Garrahan denunciaron que a la reunión no asistieron verdaderos representares del gobierno

En la misma línea, advirtió: "Con este Gobierno, el sistema sanitario público está en peligro y no vamos a parar de luchar para defenderlo", dijo Aguiar, quien además responsabilizó al Ejecutivo de intentar "dividir y estigmatizar a los trabajadores" mediante campañas de desprestigio en redes sociales.

La audiencia, adelantada por el Gobierno tras la presión mediática generada por los reclamos, fue considerada un gesto vacío. Según los presentes, no hubo propuestas concretas para atender las demandas salariales ni mejorar las condiciones laborales del personal del hospital: "El presidente Milei quiere cerrar el Garrahan", denunció sin rodeos Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APYT), en declaraciones posteriores a la nula respuesta del gobierno.

Trabajadores del Garrahan denunciaron que a la reunión no asistieron verdaderos representares del gobierno

Los residentes denuncian honorarios que no llegan a cubrir los 800 mil pesos mensuales, una cifra claramente insuficiente frente al costo de vida actual en el país gobernado por Milei. En este contexto, el Gobierno ofreció días atrás un bono no remunerativo de 300 mil pesos para residentes, propuesta que fue rechazada por los trabajadores en una asamblea: " No vamos a aceptar parches que no solucionan el problema de fondo ", señalaron desde APYT alegando que la suma es no remunerativa y no impacta en las boletas de sueldo de los profesionales.

Mientras la audiencia fracasaba, residentes y trabajadores del Garrahan se manifestaban frente al Congreso Nacional, sumándose a otras movilizaciones como la convocada por el movimiento Ni Una Menos y la tradicional marcha de jubilados de todos los miércoles.

El Congreso fue testigo de varias marchas a la vez

La falta de voluntad política para resolver esta crisis pone en evidencia la poca sensibilidad del gobierno de La Libertad Avanza para resolver los problemas de los sectores más vulnerados de la sociedad como por ejemplo los y las niñas que dependen del Garrahan para continuar con sus vidas. En este contexto, mañana 5 de julio, la movilización prevista será un nuevo capítulo en esta lucha por la defensa de un derecho fundamental: el acceso a una salud pública digna y de calidad.