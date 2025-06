Leopoldo Luque suma a Francisco Oneto, abogado de Javier Milei, a su defensa en el caso Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona no deja de sorprender y generar controversias. A pocos días de que el proceso judicial fuera declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, el principal imputado, el neurocirujano Leopoldo Luque, tomó una decisión mínimamente confusa: sumar al abogado Francisco Oneto, conocido por su cercanía al presidente Javier Milei, como parte de su equipo defensor.

La elección de Oneto, quien representó a Milei en casos como el de la criptoestafa $Libra, encendió las alarmas. En primer lugar por la conexión del abogado con el mandatario Jefe de Estado pero también por el rol que jugará desde su lugar en el equipo de defensa.

Leopoldo Luque

Es que, según trascendió, Oneto será el encargado de hablar con la prensa y defender públicamente a Luque, algo que hasta ahora los abogados del neurocirujano habían evitado varias veces. Al aparecer necesitaban a alguien con un estómago de hierro para responder las preguntas difíciles de los medios de comunicación que se apostan en Tribunales en cada jornada que se lleva adelante por el juicio al astro del fútbol.

Ahora, con la incorporación de Oneto, la necesidad de reforzar la estrategia comunicacional de Luque , será imprescindible para el proceso legal que tienen a Luque como principal responsable de las negligencias médicas que llevaron a la muerte del ídolo del Diez del fútbol argentino.

Francisco Oneto

Es en este contexto que Oneto se unirá al equipo liderado por Julio Rivas, acompañado por Mara Digiuni y Pablo Ignacio Speranza, quienes ya habían representado a Luque durante el juicio que fue anulado tras el documental que quiso llevar adelante de manera espuria la jueza Makintach.

La nulidad del juicio original dejó al descubierto las grietas del sistema judicial argentino, con la jueza recusada por protagonizar el documental sobre el juicio de la muerte de Maradona sin consentimiento de las partes y un tribunal cuestionado por su manejo del caso. Aunque con el diario del lunes, la incorporación de Oneto no hace más que añadir otro elemento controversial y polémico a una historia que parece escrita para un guion cinematográfico.

Francisco Oneto junto a Javier Milei

En su momento, Luque no dudó en expresar su descontento con el sistema judicial argentino al que calificó como "una joda" que la jueza Di Tommaso dijera una frase maradoniana para comunicar la determinación con Makintach: "Para nosotros era un juicio valido desde el inicio, lamentablemente quien hoy no se encuentra en el estrado no tenía las mismas intenciones. Hubo una persona que se equivocó y pagó, y está pagando y seguramente va a seguir dando explicaciones, pero no es la justicia, y la justicia no se mancha ".

Ahora, la incorporación de Francisco Oneto, evidencia que Leopoldo Luque busca recuperar terreno en los tribunales pero también ponen en relieve que nada volverá a ser como antes desde los medios de comunicación que no se pierden ninguna declaración por el juicio de la muerte de Diego Maradona.