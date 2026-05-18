Milei le moja la oreja a universitarios en medio del brutal desfinanciamiento con una charla en la Universidad de San Andrés

Un nuevo e indecoroso acto del presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei volvió a sacudir la opinión pública: decidió dar una charla en la Universidad de San Andrés, mientras las universidades públicas del país enfrentan una crisis sin precedentes.

La actividad, programada para este lunes a las 11.30 de la mañana, se inscribe en un contexto de desfinanciamiento sistemático que pone en jaque a facultades, hospitales universitarios y proyectos de investigación a lo largo y a lo ancho del país.

Javier Milei

La charla presidencial llega pocos días después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de estudiantes, docentes y trabajadores en Plaza de Mayo.

El mensaje fue claro: no se puede tolerar más el recorte presupuestario que, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ya acumula una caída real del 45,6% desde 2023 . Además, los salarios de los docentes y no docentes perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo en el mismo período.

Cuarta marcha universitaria

¿La respuesta del Gobierno de La Libertad Avanza? Acusar a las universidades públicas de ser mal administradas y tildar la protesta de "política", como si el desfinanciamiento brutal no tuviera consecuencias reales y tangibles.

Es esta línea la que siguió Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, no se quedó atrás en sus declaraciones ofensivas. En un despliegue de cinismo que solo puede calificarse como vergonzoso, aseguró que "la ley de financiamiento universitario nació muerta" y que "la marcha es política y está organizada por partidos opositores".

Al parecer, Álvarez esperaba que los sectores académicos y gremiales se quedaran de brazos cruzados mientras el presupuesto universitario se desploma al nivel más bajo desde los años ochenta. Esto no es un relato sino un dato que publicada por el CIN: el porcentaje del PBI destinado a las universidades pasó del 0,718% al 0,428% en apenas unos años.

Mientras tanto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de una semana a partir del 26 de mayo y evalúa medidas aún más drásticas para el segundo cuatrimestre como por ejemplo la suspensión de exámenes y una paralización total de las actividades académicas. Todo esto ocurre mientras el Gobierno insiste en priorizar el "equilibrio fiscal" por encima del derecho a la educación pública.

Cuarta marcha universitaria

La decisión de Milei de hablar en una universidad privada mientras las públicas luchan por subsistir es un gesto político cargado de simbolismo; es la reafirmación de un modelo que desprecia lo colectivo y apuesta por la privatización como panacea universal que quiere destruir la universidad pública para hijos de obreros y trabajadores.

Paralelamente, el mensaje desde las calles es contundente: la educación pública no se negocia. Y aunque desde la Casa Rosada intenten demonizar a quienes defienden este derecho fundamental, lo cierto es que el deterioro deliberado del sistema universitario es un golpe directo al derecho de la movilidad social ascendente de las generaciones futuras del país.