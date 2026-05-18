Otro tarifazo en el AMBA: suben trenes y colectivos mientras crece la presión sobre la inflación y el bolsillo

El Gobierno nacional puso en marcha desde este lunes un nuevo esquema de aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas del 18% en los trenes y del 2% en las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional. La medida, oficializada a través de la resolución 27/2026 publicada en el Boletín Oficial, suma otro capítulo al proceso de actualización tarifaria impulsado por la administración de Javier Milei, que busca reducir subsidios y trasladar cada vez más costos a los usuarios. El impacto será inmediato para millones de pasajeros que utilizan a diario el sistema ferroviario y las líneas de colectivos nacionales del AMBA.

Tren Sarmiento

En el caso de los trenes, el boleto mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasó de $280 a $330 en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa. La segunda sección cuesta desde ahora $429 y la tercera $528. Para quienes paguen sin SUBE registrada o en efectivo, el boleto plano asciende directamente a $1.100. Pero el incremento no termina ahí. El esquema oficial prevé nuevas subas escalonadas durante los próximos meses: 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Así, el boleto mínimo ferroviario llegará a $528 en apenas cuatro meses, prácticamente duplicando el valor que tenía hasta ahora. Desde la Secretaría de Transporte justificaron el aumento señalando que "se han registrado incrementos en los precios de insumos y servicios", entre ellos el gasoil, los seguros y los repuestos necesarios para el mantenimiento del sistema. Bajo esa lógica, el Gobierno considera necesario "trasladar una parte de los costos de explotación a los cuadros tarifarios" para sostener el funcionamiento del servicio.

El argumento oficial, sin embargo, vuelve a colocar el peso del ajuste sobre los usuarios. En un contexto de salarios deteriorados, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo, el transporte aparece nuevamente como una de las variables elegidas para reducir el gasto estatal. Y el efecto no es menor: el rubro Transporte ya había sido en abril el de mayor incremento dentro del índice de inflación, con una suba del 4,4%, por encima del IPC general del 2,6%. Desde el Ministerio de Economía buscan amortiguar el impacto estadístico sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes, distribuyendo parte de la suba para que tenga menor incidencia en la medición oficial.

Viajar en colectivo es cada vez más caro

Aun así, el incremento amenaza con volver a presionar sobre una inflación que el Gobierno intenta mostrar en desaceleración. En los colectivos nacionales del AMBA, la actualización será más moderada, aunque también acumulativa. El boleto mínimo pasó de $700 a $714 para quienes tengan SUBE registrada, mientras que quienes no la posean deberán pagar $1.428. Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera: $714 para recorridos de hasta 3 kilómetros; $807 para tramos de entre 3 y 6 kilómetros; $894 para viajes de 6 a 12 kilómetros; $983 para trayectos de 12 a 27 kilómetros; y más de $1.085 para distancias superiores.

El esquema contempla además dos nuevas subas del 2%, previstas para el 15 de junio y el 15 de julio. De concretarse el cronograma completo, el boleto mínimo llegará a $742,81 hacia mediados de julio. Sin embargo, ni siquiera las empresas consideran suficiente la actualización. Fuentes del sector reconocieron que el aumento "está por debajo de la inflación" y remarcaron que el desfasaje con las tarifas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires seguirá ampliándose. Según explicaron, mientras Nación aplica incrementos del 2% mensual, las jurisdicciones bonaerense y porteña continúan ajustando tarifas por inflación más un adicional del 2%.

El conflicto entre el Gobierno y las empresas del transporte viene escalando desde hace semanas. Las compañías denuncian retrasos en el pago de subsidios y aseguran que la Secretaría de Transporte adeuda alrededor de $35.000 millones correspondientes al llamado "atributo social". En ese contexto, varias líneas redujeron frecuencias para intentar compensar el aumento de costos operativos, especialmente tras las subas en el combustible vinculadas al conflicto en Oriente Medio. La consecuencia directa vuelve a recaer sobre los pasajeros: viajes más caros, esperas más largas y un sistema que sigue mostrando problemas estructurales.

Javier Milei

Mientras tanto, el Estado reduce gradualmente su participación en el financiamiento. Desde el oficialismo insisten en que el objetivo es avanzar hacia un esquema "más eficiente y sustentable". Según datos de Transporte, en diciembre de 2023 la tarifa ferroviaria cubría apenas el 2% del costo del sistema y el restante 98% era financiado mediante subsidios. Actualmente, la cobertura ronda el 5% y el Gobierno proyecta que alcance el 10% hacia septiembre. Cabe destacar que el AMBA sigue teniendo las tarifas más bajas del país, aunque esa diferencia ya no alcanza para aliviar el impacto cotidiano sobre millones de trabajadores. Mientras en Buenos Aires el boleto mínimo nacional quedó en $714, en ciudades del interior como Santa Fe supera los $1.900, en Córdoba y Rosario ronda los $1.720 y en Mar del Plata alcanza los $1.550.