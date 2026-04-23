Mirtha Legrand volvió a llevar tranquilidad al público tras explicar que sigue en reposo por indicación médica

Mirtha Legrand volvió a informar a través de sus redes sociales que todavía no podrá volver a grabar su histórico programa, ya que continúa de reposo tras la gripe que se agarró la semana pasada, antes de abortar la grabación de la mesaza que tuvo a Carolina Losada y Ricardo Biasotti, y que tuvo como eje el proyecto de ley que busca penalizar las falsas denuncias.

"¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año. Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, ¡chau chau!", escribió la diva en su cuenta de X (ex Twitter), en un posteo que intentó despejar la preocupación por la salud de la conductora de 99 años.

Mirtha Legrand y un tuit para llevar tranquilidad a su público.

La intencionalidad de no volver a grabar hasta que su médico de cabecera se lo indique, ya había sido expuesta por la periodista Laura Ubfal, quien relató que hasta el momento los doctores que la atienden "no le dieron el permiso para grabar" y hasta reveló que les preocupan "los aires acondicionados del estudio", ya que la actriz "está con un poco de tos".

En ese momento, el conductor Ángel de Brito sentenció la definición: "Me acaban de escribir de Canal 13 para confirmarme que no va a grabar este viernes, y tal vez el próximo tampoco". La información terminó con la especulación acerca de volver a ver a Legrand rápidamente, luego del faltazo del viernes pasado al programa que conduce de manera histórica, y de ser reemplazada por su nieta Juana Viale.

Mirtha Legrand continúa en la conducción televisiva a meses de cumplir los 100 años.

"Como siempre les digo, la leyenda continúa. Sólo estoy resfriada, ¡la semana que viene vuelvo! Besito. ¡Chau, chau!", había tuiteado Mirtha el viernes pasado, para explicar el faltazo que metió a la grabación del programa con Biasotti. El mensaje había llevado tranquilidad, ante tanta preocupación que se generó por su ausencia.

En aquella oportunidad también De Brito se había referido al tema. "Aparentemente no es nada grave. Pero va a ser reemplazada por Juana Viale. El programa con Biasotti se hace igualmente. Se graba dentro de un rato, pero no va a estar 'Chiquita' conduciendo porque está engripada", reveló horas antes del anuncio. "Me extraña que Mirtha falte por una gripe. Pero bueno, por ahí está mal de la voz o con mocos. Con algún tipo de congestión, porque es un ser humano Mirtha", cerró con ironía.