Inestable: Milei acusó a Débora Plager de "cómplice de asesinato" por su postura a favor del aborto legal

Luego de las acusaciones que lanzó el presidente Javier Milei contra Débora Plager por su postura a favor del aborto legal, llamándola "cómplice de asesinos" y "soreta", la solidaridad rodeó a la periodista de LN+ al punto de que, además de muchos de sus colegas, hasta el ex presidente Alberto Fernández salió en su defensa y pidió que su reemplazante se someta a un análisis psiquiátrico.

"Imbecilidad I. Imbécil: persona tonta, poco inteligente o que actúa de manera molesta y sin sentido (RAE). Por favor, es imperioso un análisis psiquiátrico al Presidente Milei. Mi solidaridad con Débora Plager", escribió el ex presidente de la Nación entre 2019 y 2023. El abogado terminó con una imagen muy mala de cara a propios y extraños, pero mientras más el actual mandatario "chocó" su gestión, más se animó a volver a hablar en público, y más después de las desubicadas acusaciones que lanzó.

"¿Alguien le puede informar a Plager que es cómplice de asesinato? Cuando aparecieron estos ocho niños muertos por abortos, de siete a ocho meses. Ella se enoja con el jurista que defendía eso. Ella cuenta que fue al Congreso a defender la Ley del Aborto. Mi pregunta es, estas son cosas bastante delicadas, ¿cuál es la formación de Plager en biología, bioética, para ir a exponer al Congreso siendo una periodista?", se preguntó Milei en una entrevista en el streaming Carajo! realizada el jueves por la noche.

"Está claro el nivel de desproporción de su conocimiento frente a lo que fue a hablar. ¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo de lo que no tiene la más puta idea? Punto uno: fue a hablar de algo que no sabe. Segundo punto: le discute al jurista que la Ley no decía esto y el jurista le dice que sí", remarcó el mandatario enseguida. "No sólo que es ignorante del tema del que fue a hablar, y que es una irresponsable, sino que además no conocía la ley que fue a defender", añadió.

Alberto Fernández se solidarizó con Débora Plager y pidió un análisis psiquiátrico al presidente Javier Milei.

Para Milei, "ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por aborto, de asesinato en el vientre de la madre y en cualquier mes del embarazo". Más adelante en la misma nota se refirió a las situación como un genocidio. "La señora Plager es cómplice de eso, de todos esos asesinatos. Y no sólo eso, porque esa sorete se queja de que las jubilaciones son una mierda", disparó después. "Esta mujer es una irresponsable total. Una asesina", cerró.

Lo cierto es que la acusación de Milei es falsa, ya que Plager nunca defendió lo ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester, sino más bien todo lo contrario. "Eso no es ni legal ni posible a los ocho meses de embarazo. No hay ningún aborto ni interrupción del embarazo posible. Es un asesinato. Es un bebé de término", manifestó en aquel entonces. "Yo fui una de las periodistas que fue a hablar al Congreso para que se promueva la Ley de Interrupción del Embarazo. Promoví desde mi lugar como comunicadora la legalización. Pero a los ocho meses es un asesinato", aclaró después.