Despertó Mauricio Macri, disparó contra todos y dejó una duda: ¿Se postula para presidente?

El ex presidente Mauricio Macri reapareció ante su militancia en la provincia de Buenos Aires como parte de su gira nacional. El evento amarillo tuvo lugar en el Club Centro Galicia de Olivos, en Vicente López, un distrito emblemático para el PRO pues, cabe recordar que fue el primer municipio bonaerense gobernado por el partido. Según información oficial hubo unos 700 asistentes y allí delineó su visión política actual y hasta tiró un chistecito sobre su situación amorosa.

"Por ahí están más interesados en que hable del amor y no de la política, cosa que no vamos a hacer", dijo Macri en un chascarrillo aludiendo a su nueva novia. Sin embargo, el encuentro, que reunió a intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales y otros dirigentes del PRO bonaerense fue para demostrar el músculo político y enfrentar al actual gobernador bonaerense.

Macri en clave electoral en Vicente López

Es en ese contexto que Macri criticó a Axel Kicillof: "Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Eso no nos genera futuro. La verdad que me da mucha lástima por el peronismo, porque si ese es su candidato estrella, seguramente pierde . Y si llega a ganar, van a volver a perder, porque nunca más los van a votar definitivamente. Así que esperemos que el peronismo consiga un candidato mejor que Kicillof por el bien de todos nosotros", sentenció convencido.

En la misma línea, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y anfitriona del evento, destacó la gestión del PRO en los municipios bonaerenses como un modelo a seguir: "En la Provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita. En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la Provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo".

"No hay futuro del país sin futuro en la provincia de Buenos Aires"



Mauricio Macri encabezó un acto del PRO en Vicente López, señaló que "el cambio tiene que ser permanente e irreversible" y remarcó: "La Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo". pic.twitter.com/JruG8KuBIr — Corta (@somoscorta) May 15, 2026

Uno de los puntos centrales del discurso de Macri fue la presentación del "Manifiesto Próximo Paso", un comunicado difundido recientemente por el PRO en el que se cuestiona a quienes "frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer" y, según Macri: "La crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio", afirmó Macri en referencia a La Libertad Avanza (LLA), que varias veces lo ninguneó políticamente y hasta fue criticado por el mismísimo Javier Milei.

En este sentido, describió el manifiesto como "pensar en voz alta" y recordó que el PRO apoyó al gobierno de Milei en sus momentos más difíciles "sin pedir nada a cambio", dijo y puso una advertencia sobre el tan temido "regreso al populismo".

En un acto del PRO los militantes cantaron MAURICIO PRESIDENTE, se postula Macri para el 2027? pic.twitter.com/PffreGiLSP — nom0leste (@nom0leste) May 15, 2026

Lo que más llamó la atención fueron los cánticos para que el "domador de reposeras" vuelva a la presidencia. Con cantitos como "¡Presidente, Mauricio presidente!", quedó claro que Macri ya piensa en el 2027. Pero, una cercana al ex presidente le dijo a Infobae: "Cuando empezaron a cantar eso dijo 'No, muchachos, a ver, estamos a un año y medio, estamos en el año 2026, no hablemos de elecciones; no es momento de nada de eso'. No fue en un tono electoral ni mucho menos . Fue sí lanzar un mecanismo de conexión con los vecinos, una idea de un timbreo aggiornado al uso de la tecnología".

La actividad en Vicente López fue solo una parada más en la agenda nacional que Mauricio Macri retomó con fuerza y, según trascendió, el expresidente tiene previstas nuevas citas clave: un acto en Mendoza el 22 de mayo, una reunión con legisladores en la sede del PRO en Buenos Aires el 28 de mayo y una visita a Santa Fe el 5 de junio.