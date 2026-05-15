Maxi López dio un paso inesperado para evitar que sus hijos sigan cerca de Martín Migueles

Mientras un día sale a la luz que Wanda Nara y Martín Migueles están separados, al mismo tiempo hay periodistas que aseguran que siguen juntos y los rumores son para zafar de los problemas legales. Pero quien tomó la posta y decidió cortar todo vínculo fue Maxi López.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre adelantó que había imágenes de un supuesto encuentro entre López y Migueles en un hotel. Por lo que la conductora habló con el ex futbolista, quien le dejó en claro que, si bien estuvieron en el mismo lugar, no fue al mismo tiempo ni se reunieron.

Martín Migueles y Maxi López se cruzaron en un hotel

En ese contexto, reveló que ya no quiere tener nada en común con él y mucho menos que tenga contacto con sus hijos. "No sé si Migueles está tan lejos como Wanda nos quiere hacer creer", disparó Yanina Latorre. Nara aseguró que está separada de Martín, pero el empresario continúa estando cerca suyo y frecuentando su casa en el Chateau Libertador; lo que habría puesto los pelos de punto a López y Mauro Icardi, ya que ahí viven sus hijos.

En medio de esta encrucijada por una supuesta separación y los problemas judiciales de Migueles, quien fue sorprendió fue Maxi: " No lo quiero ni ver. No tuve ningún problema con él, no tiene por qué ir a buscarme a un hotel, me llama y listo ", le comunicó a Yanina.

Maxi López no quiere ni ver a Martín Migueles

"No está contento con las denuncias y con que frecuente a sus hijos", explicó la conductora de SQP. En la misma línea, la periodista reveló lo que podría convertirse en un gran escándalo: "Anoche, Migueles estaba en el Chateau, en la casa de Wanda, mirando el partido de River con los hijos. Llegó Maxi López, estaban los tres chicos y las dos nenas. Cuando vio a Martín, agarró a los suyos y se fue ".

El ex futbolista no quiere que Martín esté en contacto con sus tres hijos, después de que saliera a la luz todo su escándalo con la Justicia: "Maxi López se va a llevar a sus tres hijos a vivir con él a Nordelta, por eso buscó una casa cerca de lo de Wanda. Me dijo que los chicos son grandes, deciden y que él no tiene ningún interés en que ellos estén mezclados con Migueles", contó Yanina.

😱 LA VERDAD DETRÁS DE LA REUNIÓN ENTRE MAXI LÓPEZ Y MARTÍN MIGUELES: "No lo puedo ni ver"



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En ese sentido, López le aseguró que no tiene ningún tipo de decisión sobre Francesca e Isabella, las hijas de Icardi, por lo que ellas lo seguirían viendo mientras esté con Wanda . Cuando Latorre le preguntó qué pensaba la Bad Bitch sobre que él se lleve a sus tres hijos varones a vivir con él, respondió: "¿ No la conocés a Solange? ", dando a entender que no lo tomó nada bien.

Eso no fue todo. Según Latorre, la decisión no vendría solamente por una preocupación de padre, sino también por la incomodidad que habrían manifestado los adolescentes: "A los tres hijos les incomoda ver a Migueles", aseguró la ex angelita.

Mauro Icardi junto a Francesca e Isabella

Todo esto llega justo en un momento en el que, tras años de escándalos y denuncias, Maxi López y Wanda Nara lograron hacer las paces y mantener una buena relación. Incluso tienen proyectos laborales juntos y él decidió instalarse nuevamente en Argentina apoyado en eso. ¿Podría este conflicto desatar un nuevo escándalo entre ellos?