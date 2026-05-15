Internaron a Luis Miguel en Nueva York por "problemas cardíacos" y hay hermetismo en su entorno

Luis Miguel quedó internado este viernes en una clínica de Nueva York por problemas cardíacos de importancia que le encontraron cuando fue a hacerse unos estudios de rutina. Como es habitual, el cantante y su entorno manejan un hermetismo alrededor de su figura y comunicación, por lo que la preocupación de las y los fanáticos del artista comenzó a crecer a partir de la viralización de las malas noticias.

"La información que nos va llegando es que Luis Miguel habría sido internado en un centro médico de esa ciudad", informó este viernes Daniel Ambrosino al aire de América Noticias. Si bien el periodista le puso potencialidad a la noticia de último momento, ya en todo el planeta distintos reporteros dieron por válida la información.

De acuerdo a lo que relató Ambrosino, la novia del Sol de México, Paloma Cuevas, lo acompaño "a hacerse una revisión en el centro médico de Nueva York", pero a partir de algo que salió "mal" en los estudios que se estaba realizando, encontraron un problema cardíaco y decidieron dejarlo internado.

El periodista aclaró que la información recién "está empezando a rebotar" a nivel internacional , pero insistió con que "es preocupante la salud de Luis Miguel". También destacó que "el hermetismo alrededor de Luis Miguel siempre es muy grande", que no se registraron publicaciones en las redes del cantante desde el 30 de diciembre y que "su novia tampoco publicó nada".

Luis Miguel en el Movistar Arena.

"Todo lo que tiene que ver con el mundo de Luis Miguel es de máximo hermetismo. Es muy difícil y cuando se habla con los allegados niegan todo, ocultan todo y después lo asumen cuando aparece la foto, pero la información es muy fuerte y llega a todo el mundo", señaló la conductora Soledad Larghi, en un claro respaldo a su colega.

Ambrosino también destacó que Luis Miguel viene de realizar "una de las giras más importantes de su carrera, donde fue millonaria la recaudación". La periodista dominicana Gelena Solano también dio por válida la información, al igual que la gran mayoría de los medios de comunicación de México.