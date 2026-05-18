Asalto a caballo en Miramar: entraron a un kiosco, se llevaron mercadería y escaparon al trote

No hubo persecución en patrullero, ni motos de alta cilindrada, ni autos robados. En Miramar, dos delincuentes decidieron darle un giro rural a la inseguridad: asaltaron un kiosco montados a caballo, se llevaron mercadería y escaparon al trote por el centro de la ciudad balnearia como si estuvieran en una escena salida de un western improvisado. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la esquina de las calles 21 y 36, en la continuidad de la peatonal céntrica de Miramar. Según trascendió, el robo se produjo alrededor de las seis y media de la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran una secuencia tan insólita como preocupante. Los dos hombres llegan a caballo, ingresan al kiosco con absoluta calma y hasta prenden las luces del local para revisar mejor el interior y seleccionar la mercadería que querían llevarse. Nada de entrar y salir corriendo: los ladrones actuaron con una tranquilidad que desconcertó a los vecinos. El detalle de la fuga terminó de convertir el episodio en un fenómeno viral. Tras cargar los productos robados, ambos delincuentes abandonaron el lugar nuevamente a caballo, sin apuros y sin que nadie lograra detenerlos.

En redes sociales, la reacción osciló entre el humor, el desconcierto y la bronca. Muchos usuarios hicieron chistes sobre un "asalto versión gaucha", pero detrás de las bromas apareció una preocupación mucho más profunda por el crecimiento de la inseguridad en la ciudad costera. "Miramar, tierra de nadie", escribió un vecino indignado en los comentarios de un medio local. Otro fue todavía más lejos y aseguró que uno de los sospechosos sería conocido en la zona: "Saben quién es y sigue afanando", denunció, al vincularlo con un robo ocurrido tiempo atrás en el predio de Punto Limpio.

La indignación creció especialmente porque el hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad, una zona muy transitada durante gran parte del día y que los vecinos consideran cada vez más desprotegida. Muchos cuestionaron la falta de controles y la escasa presencia policial, un reclamo que viene repitiéndose en Miramar desde hace meses. Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones ni confirmaron la identidad de los responsables, pese a que las cámaras captaron con claridad toda la secuencia del robo. Mientras tanto, el video sigue circulando en redes y acumulando comentarios de vecinos que mezclan incredulidad con cansancio.