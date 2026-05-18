Milei salió a defender a Espert con un violento ataque al periodismo: "Fue víctima de una operación política y mediática infame"

El presidente Javier Milei volvió a convertir las redes sociales en una tribuna de confrontación política y lanzó este domingo un explosivo mensaje en defensa del ex diputado libertario José Luis Espert, quien permanece bajo investigación judicial por presunto lavado de dinero vinculado al empresario Fred Machado, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, estafa y lavado de activos.

PERIODISTAS DE MIERDA (95%)



A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin... — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

Lejos de adoptar una posición institucional frente a una causa todavía abierta, Milei eligió redoblar la ofensiva contra los periodistas y dirigentes opositores con un mensaje cargado de insultos y descalificaciones. "PERIODISTAS DE MIERDA (95%)", comenzó escribiendo el mandatario en su cuenta de X, antes de denunciar una supuesta "OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME" contra Espert. "A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal", sostuvo Milei. Y agregó: "Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas".

De acuerdo con el mandatario, Esperf sufrió una suerte de acoso mediático "sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo". El Presidente celebró además que la Justicia estadounidense haya aceptado una declaración de inocencia respecto de las acusaciones de narcotráfico vinculadas a la persona utilizada -según su versión- para perjudicar políticamente al economista libertario. La publicación del presidente aparece luego de que La Nación informara que Machado llegó a un acuerdo con los tribunales federales de Texas: aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

José Luis Espert y Javier Milei

Ambas causas estipulan una pena cercana a los 20 años de prisión. Sin embargo, el mensaje de Milei omitió un dato central: la investigación judicial sobre Espert en Argentina no fue cerrada. La causa tomó relevancia pública en octubre de 2025, cuando se conoció que Espert había recibido en 2020 una transferencia de 200 mil dólares proveniente de Machado, empresario posteriormente detenido y requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y lavado.

La denuncia fue impulsada por Juan Grabois y quedó en manos del fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, quien investiga si esos fondos formaban parte de una maniobra de blanqueo de dinero ilícito. La situación judicial se agravó en diciembre de 2025, cuando el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó una prohibición para operar sobre bienes de Espert, de su esposa María Mercedes González y de personas de su entorno.

La medida cautelar incluyó propiedades, vehículos, sociedades y hasta el sello electoral Avanza Libertad, en un intento por evitar movimientos patrimoniales mientras avanza la investigación. El expediente judicial enumera una larga serie de inconsistencias patrimoniales y financieras. Entre ellas aparecen cuentas bancarias no declaradas, participaciones societarias omitidas, subvaluación de inmuebles, contratos en el exterior que no fueron reportados y movimientos sospechosos vinculados a vehículos y activos.

José Luis Espert y Fred Machado

Según el abogado denunciante Yamil Castro Bianchi, "la Justicia ya corroboró" varias de las irregularidades denunciadas. "Omisiones en las declaraciones juradas, cuentas en el exterior que no estaban declaradas con muchísimos dólares que nada coincide con la última versión que quiso dar", afirmó. Entre los puntos observados por la Justicia figura una cuenta en Morgan Stanley y otra en el exterior donde Espert habría recibido 30 mil dólares de Wellington Capital Markets Ltd. También se investigan vínculos con la firma Varianza SA y maniobras presuntamente destinadas a alterar declaraciones fiscales mediante correos electrónicos internos.

Pese a ese cuadro judicial, Milei eligió presentar a Espert exclusivamente como una víctima de persecución política y mediática. "¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?", escribió el mandatario. En otro tramo de su publicación, el Presidente volvió a cargar con virulencia contra el periodismo: "Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar".

Fred Machado clavó media sonrisa para tal vez aminorar la carga de la extradición a Estados Unidos

Y remató con una frase que profundizó la escalada verbal contra los medios: "Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS". La declaración presidencial generó nuevas críticas por el tono agresivo utilizado desde la máxima investidura del país contra trabajadores de prensa y por la insistencia en desacreditar investigaciones judiciales y periodísticas cada vez que afectan a dirigentes oficialistas.Recordemos que Espert había sido una de las principales apuestas del oficialismo para la provincia de Buenos Aires, pero el escándalo por la transferencia de Machado terminó forzando su renuncia a la candidatura el 8 de octubre pasado. En aquel momento, el propio Espert intentó mostrarse como víctima de una maniobra política: "No tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", escribió