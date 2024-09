Milei y el polémico video que compara a figuras como Néstor Kirchner, CFK y Flor Peña con "zombies": "El virus Ku-K 12″

Desde que asumió como presidente de todos los argentinos, Javier Milei se convirtió en un experto en despotricar en las redes sociales con mensajes de odio contra distintos sectores que no tolera o, directamente, se animan a criticarlo. Supo hacerlo con Lali Espósito, con la cultura, con el periodismo en general y ahora compartió en su cuenta de Instagram un video que muestra a miembros del kirchnerismo personificados como si fueran los zombies de la famosa serie The Walking Dead, aunque infectados con el virus "Ku-K 12". "¡¡¡Muchas gracias a todos los que han despertado...!!! Viva la libertad, carajo", escribió el mandatario al compartir el clip de 58 segundos.

A través de una voz en off que detalla que "hace doce años un virus comenzó con la destrucción argentina" que "no solo destruyó cuerpos, sino mentes", el video presenta a la Argentina como un país infectado mientras intercalan imágenes de Néstor, Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Peña, Roberto Baradel o Fito Páez visiblemnete deteriorados, como si fueran zombies. "Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios, otros nacieron sin futuro condenados a una vida vacía", detalla el clip.

El video también hace referencia a quienes "resistieron escondidos en las sombras", con la imagen del ex presidente Mauricio Macri, y se ilustra cómo el país quedó "sumido en el caos" sin rumbo, utilizando la figura del ex ministro de Economía Sergio Massa. "El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina, pero no todos fueron infectados, algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar, aunque hoy Ku-K 12 sigue presente en muchos, su poder se debilita, la enfermedad sigue pero ahora ya no contagia y se ha vuelto vulnerable", aclara el video presidencial.

Ku-K 12: Milei lanzó un video en el que compara al kircherismo con un virus tipo The Walking Dead

Al final, entre los "zombies" parece un león -símbolo de Milei- caminando entre ruinas y, de acuerdo con el polémico video, representando la esperanza de recuperación tras el debilitamiento del kirchnerismo. "En medio de la destrucción, una esperanza ha surgido", concluye la narración, mientras el "León" camina entre la desolación. El video exhibe un escenario apocalíptico y sostiene que "hace 12 años el virus Ku K 12 comenzó la destrucción de Argentina", con referencias a la supuesta incapacidad de los kirchneristas para gobernar el país. En los primeros minutos, se muestran imágenes de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y el hijo de ambos, Máximo.

También aparece la figura del líder sindical Roberto Baradel y artistas como Fito Páez y Florencia Peña, los cuales fueron retratados como figuras que, según el video compartido por el presidente, se "contagiaron" del virus por conveniencia, con el objetivo de obtener beneficios personales. También aparece la diputada Natalia Zaracho, vinculada al dirigente social Juan Grabois y el movimiento Patria Grande, representada como alguien "condenada desde el inicio a una vida vacía". Finalmente, Sergio Massa es retratado caminando por una Buenos Aires en ruinas, mientras la voz en off señala que el país "se sumió en el caos" y persiguió ideales que lo llevaron a la ruina.