Amenazas de muerte a Rodolfo Aguiar en la previa al paro nacional de ATE: "Quieren infundir miedo, pero van a fracasar"

En la antesala del paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, denunció haber sido el blanco de una violenta amenaza de muerte y desaparición por parte de un supuesto militante libertario de la provincia de Buenos Aires. El hecho, calificado como "gravísimo" por el propio Aguiar, desató una ola de repudio y preocupación en el marco de un clima político y social cada vez más enrarecido. "Rezá por tu vida, te juro voy preso pero le hago un bien enorme a la patria. Hay que hacer desaparecer a esta bosta", dice el mensaje que recibió el dirigente a través de Instagram.

La denuncia pública del secretario general de ATE

La amenaza fue firmada por el usuario "charlybenitees", quien adjuntó una imagen del líder gremial y exigió su detención, arrobando incluso a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "¡Patricia, metelo preso de una vez a este mierda, por favor!". Lejos de amedrentarse, Aguiar respondió con firmeza. Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), denunció públicamente el ataque y señaló que esta clase de discursos violentos "se habilitan desde las más altas esferas del poder".

El gremialista advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino del resultado de un contexto político donde se han naturalizado el odio y la estigmatización hacia los trabajadores del Estado. "Recibí una amenaza de muerte y desaparición. Se trata de un hecho muy grave que no podemos dejar pasar. Hemos decidido denunciar esta conducta delictiva y violenta. Tenemos que frenar a estos energúmenos que están corriendo los límites de la democracia", escribió el dirigente.

Y sentenció: "Intentan infundirnos miedo, atemorizarnos, pero van a fracasar. Los tenemos que poner en evidencia y deben ser condenados. Hasta ahora la Justicia ha sido la gran ausente. Esperamos que finalmente actúe con ejemplaridad frente a un ataque sin precedentes a todos los derechos constitucionales". Según informaron fuentes cercanas al sindicato, el autor de la amenaza sería un comerciante de cristales oriundo del partido bonaerense de General San Martín.

Según adelantaron, el usuario en redes sociales se presenta como "El Vidriero Liberal". Con un discurso ultraderechista, suele compartir contenido a favor del presidente Javier Milei y atacar con violencia a figuras del sindicalismo, la política y el periodismo crítico. Sus publicaciones recientes incluyen mensajes negacionistas sobre la última dictadura militar y ataques sistemáticos a quienes defienden el rol del Estado. El equipo jurídico de ATE ya presentó una denuncia penal.

La amenaza que recibió Aguiar

De acuerdo con el Código Penal, este tipo de amenazas puede acarrear una pena de entre seis meses y dos años de prisión. La amenaza llega en un momento clave para el gremio, que el jueves encabezará una masiva movilización al Ministerio de Economía en reclamo de "paritarias libres y sin techo", la reincorporación de trabajadores despedidos y el fin del ajuste sobre el empleo público. "Desde la asunción de Milei, la pérdida salarial ha sido abrupta. Un sueldo promedio estatal ronda los $750.000, muy por debajo de lo necesario para vivir dignamente", denunciaron desde ATE en un comunicado.

ATE moviliza al Ministerio de Economía: "Tenemos que frenar el salvajismo del Gobierno nacional"

La jornada de protesta fue definida como parte de una "lucha nacional" ante un gobierno que, según palabras del gremio, "hambrea, despide y destruye" los organismos públicos. Mientras los precios se disparan y los salarios continúan congelados, ATE advierte que el plan de vaciamiento estatal no es sólo económico, sino también simbólico y político: busca estigmatizar a los trabajadores estatales como enemigos del pueblo. "Sabemos que parte del plan es arrojarnos a la pobreza y al miedo. Pero no nos vamos a callar. No vamos a retroceder. Vamos a seguir luchando por una vida digna para todas y todos", cerraron desde el sindicato.