Mondino denunció que infiltrados de Cuba y Venezuela quieren "desestabilizar" a Milei: "Vienen a hacer lío"

La canciller Diana Mondino hizo una grave denuncia contra sectores que "intentarán desestabilizar" al Gobierno nacional a horas de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación: "Hay infiltrados de Cuba y Venezuela en el país que son especialistas en desestabilizar gobiernos". La funcionaria brindó una entrevista con TN, donde aclaró: "Ya lo hemos comprobado, algunos periodistas, tienen un grado de preparación importante. El premio por sacar a Javier debe ser muy grande".

Todo comenzó con una afirmación de Nicolás Wiñazki donde advertía que en las últimas movilizaciones en contra del gobierno de Milei "habían venezolanos y cubanos infiltrados". "Lamentablemente es así. Está comprobado de varias maneras. Algunos, inclusive, parecían periodistas. También acordate con los disturbios que hubo hace dos años en Chile también eran gente de otros países y que tienen, aparentemente, un grado de preparación importante", respondió Mondino.

Además, señaló que "ahora en Ecuador me parece que también había gente de otros países". Fue entonces que Jonatan Viale tomó la palabra y le consultó a la canciller si estas "agrupaciones" de Cuba y Venezuela "vienen acá a voltear al gobierno de Milei". "Bueno, son cuentapropistas, ¿no? Vienen a hacer lío y... O alguien les paga para que hagan lío o alguien les paga para que dejen de hacer lío. Primero con el Gobierno anterior tenían libertad para entrar y salir", remarcó la funcionaria.

Y remató: "Segundo, no tenían consecuencia de sus actos. Y tercero, el premio por quitarlo a Javier debe ser muy grande, supongo yo, porque tanta gente hablando del tema... Cada curro que cortás es platita que algún señor se estaba llevando. Entonces a lo mejor quiere recuperarla". La asamblea legislativa, que se llevará a cabo esta noche desde las 20, estará encabezado por el presidente y hay una enorme expectativa por su discurso, el recibimiento de la oposición y las protestas en las calles.

Diana Mondino.

Durante la charla con la señal de noticias, Mondino también defendió la decisión por decreto que tomó el Gobierno salteño de comenzar a cobrar la atención sanitaria a extranjeros. "Hay que empezar a establecer prioridades. Dónde vas a gastar y qué incentivos tenés para hacer las cosas de una forma o de otra. Si tenés un sistema con gasto ilimitado, sin control, se te llena de usuarios y la calidad de servicio cae. Afectas la salud de todos por beneficiar a unos pocos", sostuvo.

Bajo este panorama, la canciller definió como "una oportunidad de negocios perdida" no cobrar atención médica a extranjeros y sumó: "En algunos casos podría haber turismo sanitario, que hay en otros países que lo convierten en un negocio para otros países". Por otras parte, la dirigente también se refirió al "molinetazo" propuesto para este viernes a las 17.30 horas en contra de los tarifazos en los transportes que el gobierno de Milei implementó con la firma del ministro de Economía Luis Caputo.

Frente a esto, dijo que "si dejás de pagar impuestos, con qué plata van los chicos a la universidad, con qué pagás el asfalto... Si nadie paga nada la situación va a ser compleja". "Me encantaría bajar impuestos pero si no reducís el gasto primero no hay forma de bajarlos", manifestó. Por último, Mondino aseguró que "la situación de los jubilados y de personas con ingresos fijos es extremadamente precaria, terrible, no cabe ninguna duda".

Diana Mondino

De todas formas, remarcó que "los jubilados están ganando un poquito mejor que antes". "Son un poquitito de mejores recursos pero no alcanza para nada", dijo y aclaró que el Gobierno quiere "modificar el sistema jubilatorio integral". "Hay una cantidad de gente que cobra que nunca aportó, no es justificable que ganen lo mismo que el que si hizo aportes", cerró.