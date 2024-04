No hay paro: UTA comunicó que habrá colectivos hasta el 10 de abril

Una medida de fuerza que afectaría a millones de usuarios estaba prevista para las 18 horas del 8 de abril de 2023. Sin embargo, un poco antes de ese horario se supo finalmente que el paro de colectivos para AMBA se suspende.

En un comunicado que se volvió rápidamente viral, desde la desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron la noticia que alivió a cientos de miles de usuarios de este transporte público.

En la misma línea, informaron que la próxima reunión para terminar de definir cómo y cuándo se pagará el acuerdo salarial a los trabajadores será el 10 de abril a las 13 horas: "En atención a la intervención por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, mediante convocatoria a audiencia para el día miércoles 10 del corriente a las 13 horas, se informa que asistiremos a la misma".

Comunicado de UTA

En una clara disposición para el diálogo, los trabajadores aunados en UTA alegaron que la medida es tomada a conciencia de la crisis social y política que generan las medidas políticas y económicas que aplican desde el 10 de diciembre de 2023 Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo.

Por eso justificaron: "En procura de la paz social, y a fin de no paralizar un servicio de gran relevancia para millones de usuarios que se transportan diariamente, se determina dicho plazo final para dar cumplimiento al acuerdo salarial homologado por la autoridad de aplicación, suspendiendo hasta entonces la retención de tareas", expresaron poniendo final a la incertidumbre de los usuarios del transporte público de AMBA y sus alrededores.

Colectivos en San Miguel de Tucumán

Claves para entender el conflicto en el sector

"Estamos muy lejos de que haya algún acercamiento, debido a que, nosotros si bien acordamos enero y febrero y eso se homologó con UTA, hay una cláusula de marzo que está en proceso de negociación, pero que hay que pagarla hoy", había adelantado Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Además, explicó en números cuál es el verdadero conflicto: "Tenemos dinero para pagar 737 mil pesos, pero la UTA quiere 987 mil pesos. Son 250 mil pesos de diferencia, que multiplicado por la cantidad de trabajadores, son más de 13 mil millones de pesos que se agregan a otras tantas diferencias que venimos teniendo producto de todos estos recortes y ajustes que hay en los subsidios".

Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor

Con esa aseveración, Fusaro dejó ver que los colectiveros no cobraron lo que correspondía en marzo (987 mil pesos) porque no estaba cerrada la paritaria de enero y febrero. Sobre este punto, también aclaró: "(Los ajustes) también en la tarifa; recordemos que el aumento de abril se suspendió para no afectar el Índice de Precios al Consumidor (IPC)".