"No nos van a amedrentar con la represión": la CTA confirmó la movilización contra el DNU de MIlei

Las organizaciones sindicales ya se están moviendo para organizarse en contra del DNU firmado por Javier Milei que, en pocas palabras, desregula la economía argentina y achica el Estado casi hasta desaparecerlo. Llegando al mediodía del viernes 22 de diciembre, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la de los Trabajadores de los Trabajadores (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía popular (UTEP), comunicaron un plan de acción para los próximos días frente al megadecreto anunciado por el gobierno nacional. Es por eso que se realizará un plenario de delegados conjunto de las organizaciones sociales e invitar a organizaciones hermanas y a cooperativas de trabajo para que, en conjunto, se defina la presencia de los sindicatos en las calles junto a la CGT.

La CTA reunida para confirmar la movilización

Fue el mismo Hugo Yasky, secretario general de la CTA, quien dio mayores precisiones y el punto de vista político por el que se movilizarán la semana próxima: "El DNU significa desconocer que existe un Congreso de la Nación. Es un problema para la Democracia, que piensen que en lugar de iniciar el mandato de un presidente, se inició el reinado de las fuerzas del cielo".

Yasky continuó, contundente: "No estamos en una monarquía, el Congreso existe y el mandato de los Diputados y Senadores tiene tanta validez como el mandato del Presidente. Ambos llegaron a través del voto popular, así que no podés gobernar por decreto, no podés amedrentar a las trabajadoras ni mucho menos a los que dependen de un plan social diciendo que se los quitás si salen a protestar".

Hugo Yasky

Además hizo una reflexión en cuanto a la suba de precios y la pérdida del poder adquisitivo en los primeros 10 días de gobierno de Milei: "Hoy vemos cómo están aumentando el precio de los alimentos. Va a ser un infierno vivir en Argentina para la gente que depende de una jubilación. Por su puesto los ricos están de fiesta y festejando porque son los que redactaron el DNU. Porque fue redactado por un asesor de los grandes grupos económicos de este país", dijo, haciendo clara referencia a Federico Sturzenegger.

Y siguió: "Por eso desde la primer ley hasta la última, tiene que ver con los derechos conquistados: derechos de la mujer, la ley del fuego, la ley que protege a la industria nacional ni qué hablaremos de la reforma laboral, el patrimonio nacional. Se pone en mesa de saldo el patrimonio, las tierras, las empresas y los derechos".

Al mismo tiempo, tildó de "inadmisible" el último decreto de Milei y, eufórico, recordó: "Ni en la época de la Dictadura se intentó llegar tan lejos. Por eso los cacerolazos, por eso este plan de acción. Y que no se asombren ni pregunten cómo a tan poco tiempo de asumir el Presidente hay protesta". Con una pregunta retórica hizo reflexionar a todos: "Qué se pensaba que podía haber si lo primero que hacen es un DNU que anula 300 leyes que son el compendio de los avances del movimiento social en Argentina".

Las fuerzas del cielo de Milei

Sobre el plan social que llevará adelante, Yasky aseguró que "no nos van a amedrentar con la represión, no nos van a medrentar con las fuerzas de seguridad". "Este pueblo sufrió dictaduras y salió adelante. La clase trabajadora argentina tiene 30.000 desaparecidos y vamos a estar a la altura del legado de los que nos antecedieron en la lucha, no les tenemos miedo", manifestó.

Y en esa línea, criticó abiertamente las políticas de Milei: "Vamos a salir a la calle si la política es hambrear a los argentinos, si la política es bajar la inflación simplemente hundiendo los salarios. Los ricos siguen remarcando precios, los pobres dejan de comprar y los precios bajan. Si esa es la lógica, este plan de acción va a seguir creciendo".

Marcha de la CGT

Al final, tomó postura sobre los cacerolazos a lo largo ya lo ancho del país: "Esa demostración espontánea de que no estamos de rodillas, porque eso no lo convocamos nosotros ni la CGT, la gente salió a la calle porque tiene dignidad. Por eso vamos a marchar con la CGT para marchar en unidad. Vamos a hacer el plenario el jueves para definir la continuidad del plan de acción, vamos a repudiar la represión en Córdoba, los intentos de amedrentarnos".

Y para terminar, se pronunció indignado: "La prepotencia de los ricos hace mucho tiempo que la soportamos, el revanchismo de los ricos hace mucho que la soportamos, así que no queremos un rey en la Argentina, no es monarquía, hay democracia. El DNU se discute en el Congreso o no va a existir".

Patricia Bullrich

El paro convocado por los sindicatos será, en principio, el miércoles 26. Todavía no se confirmó la hora ni los puntos de encuentro que seguramente serán publicados horas antes de la manifestación para resguardarse de la política represiva de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.