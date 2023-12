De Lousteau a Larreta, pasando por Santoro y Bregman: la reacción del arco político al DNU

A Javier Milei le costaron 10 días de Gobierno para lograr que miles de personas marchen en dirección al Congreso Nacional y muchas otras desde las plazas o las esquinas más transitadas de cada zona en rechazo a sus políticas anunciadas. Es que el miércoles a las 21 horas, mediante una cadena nacional, anunció el Decreto de Necesidad de Urgencia que contempla más de 31 derogaciones y 366 artículos con modificaciones, que implican de menor a mayor medida, la quita de derecho a los trabajadores. ¿Y la casta? Bien, gracias.

El equipo político de Javier Milei

¿Por qué las personas decidieron marchar hacia Congreso y no con otro punto de encuentro? Es que justamente, para poder aprobar el DNU de la motosierra, primero deberá pasar por la Comisión Bicameral en el cual tendrán diez días para someter la medida a debate y votar por sí o por no. Es decir, para que el decreto se derogue es necesario tener el apoyo de las dos cámaras del Congreso. Si una de las cámaras rechaza el DNU, este sigue vigente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes sobre la decisión del Congreso. En primer lugar, que si la Comisión Bilateral no trata durante esos diez días el decreto, automáticamente entra en vigencia. Y en segundo lugar, que si se aprueba, se lo hace sin modificaciones, ni agregados.

Más allá de las miles de personas que se manifestaron en su contra, también parte de lo que ahora se le considera oposición hizo lo suyo mediante las cuentas oficiales de Twitter (X), en donde diferentes políticos expresaron su malestar y descontento por las normativas tomadas por el libertario.

Cacerolazos en el Congreso nacional

Uno de ellos fue Martín Lousteau, el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, que optó por hacer un hilo de tweets, quien manifestó estar de acuerdo en que se deben cambiar muchas cosas en el país para mejorar su estabilidad, pero que igualmente esa no es la manera adecuada. "Hay algunas iniciativas interesantes y otras irrelevantes", expresó.

"Anoche el presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita. Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía", comenzó diciendo.

Y en esa misma línea, hizo hincapié directamente en el DNU: "Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos. En el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso".

Teniendo en cuenta la importancia del Congreso Nacional, advirtió que el mismo será totalmente crucial en esta decisión: "Pero los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros. Además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro Mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma".

Tweets de Martín Lousteau en contra del DNU.

"El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad. Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad. Así no funciona una democracia plena", planteó.

Pero por último dejó en clara su opinión considerando "inválido" el DNU. "El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos".

Horacio Rodríguez Larreta también se mostró en desacuerdo. Incluso, eligió la misma red social para expresarse y a su seguidilla de tweets en desacuerdo los llamó "Así no", aunque luego detalló que hay una serie de medidas dentro del DNU que las comparte. Como por ejemplo, la derogación de la Ley de Góndolas.

"ASÍ NO. La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra República", escribió.

En cuanto a los cambios dentro del país, hizo hincapié en que él lo tuvo presente durante su campaña presidencial y por ende se muestra de acuerdo, pero no de esta manera. "La Argentina necesita reformas profundas, lo dije muchas veces durante la campaña, y sigo pensando lo mismo. Pero solamente van a tener exito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo", indicó.

Tweets de Horacio Rodríguez Larreta en contra y a favor del DNU.

"La declaración de la educación cómo servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del regimen laboral, la reforma del Código Aduanero, la reforma de los Registros Automotores, son solo algunos ejemplos de medidas que comparto porque van a hacer mejor la vida de los argentinos", detalló el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y agregó: "Pero hagamos las cosas bien, con la Constitución por encima de todo. Defendamos la democracia y el pluralismo siempre. También ahora".

Juan Grabois optó por publicar un video de una entrevista en TN dialogando con Néstor Grindetti, Ramiro Marra y Carlos Maslatón, en el cual hablaba de una "monarquía absoluta en Argentina". "No es ni legítimo ni legal, es absolutamente inconstitucional y ganar las elecciones no te da legitimidad para hacer cualquier cosa. El día de mañana gano yo las elecciones y empiezo a dar decretos y como gané las elecciones lo puedo hacer. ¿Qué estamos hablando? Esto en ningún país democrático se puede aceptar", expresó.

Y con tal enojo prosiguió: "Un tipo con el discurso de la casta, no hay ni una sola medida que afecte a una casta. Ni a la casta judicial, ni a los diputados, ni a los senadores, ni a los políticos. Afecta a la clase media y a los trabajadores. A las prepagas le sacan el límite y mañana te clavaron el 100% de aumento. Con la devaluación del 115% que es el pass-trough, que es el paso de la devaluación a la inflación, los mercados responden bárbaro salvo un mercado. Donde estaba pésima la inflación que había antes, pero ahora vamos a tener la inflación anual que tuvimos durante el año pasado, en tres meses. 100% de inflación sin ajustes salariales".

Tweets de Juan Grabois en contra del DNU.

"Fue una mentira que iban ajustar a la casta. Yo a la casta la veo chocha. Todos con guita, todos con sueldo. Una monarquía absoluta y aparte, rodeado de los más compícuos miembros de la casta como Patricia Bullrich que estuvo de Ministra en dos fallidos de Gobierno. Me parece que fue una estafa al pueblo argentino y a sus propios votantes", expuso hasta que fue rápidamente cortado por el periodista Marcelo Bonelli.

Con ese video publicado, Grabois escribió: "Hoy se decretó la instauración de una monarquía absoluta en Argentina decidida a atacar con munición gruesa a las clases medias y bajas del país, confiscando sus derechos de propiedad para transferirlos a las grandes corporaciones. PD: Si Ud. está en contra de la monarquía, aproveche la cacerola que todavía no está en ningún protocolo".

Leandro Santoro eligió la misma opción. Un video de una entrevista de él hablando para las cámaras y micrófonos de TN en las inmediaciones del Congreso dando su parecer. "Si vos queres refundar el orden social y económico de Argentina y mandas un proyecto de más de 300 leyes, es increíble e injustificable que lo hagan por decreto. No se puede refundar la Argentina por decreto. Para eso está el Congreso. Nosotros estamos dispuestos a trabajar todo lo que haga falta. Que el Presidente incluya o a través de una ley o a través de la aprobación o por el rechazo del decreto en las sesiones extraordinarias y de esa manera vamos a saber de qué forma se pueden construir una Argentina mejor", declaró.

"No se pueden transformar las bases de una sociedad a partir de un decreto, porque eso lo hacen sólo los autócratas. Son los autócratas los que definen por decreto que a partir de hoy se derogan 60 leyes, se modifican otras tantas y se reforma el sistema jurídico e institucional de un país. La gente no se fue a reunir a Plaza de Maya, se vinieron a reunir en el Congreso. Le está pidiendo al Congreso de la Nación que tome cartas en el asunto", indicó.

Tweets de Leandro Santoro en contra del DNU.

Y subrayó: "El presidente tiene que escuchar al pueblo y fundamentalmente si está dispuesto a defender sus propias ideas. Que las venga a defender al Congreso. Es la primera vez en 40 años de la democracia que un presidente manda un paquetazo y un decretazo de la naturaleza afectando tantas órdenes y tantas esferas de la vida política y social de los argentinos".

Teniendo más que clara su opinión y de qué lado de la vereda se sitúa, con el video publicado, escribió: "Si el Presidente quiere refundar la República, que venga al Congreso a defender sus ideas. Decretazos mandan los autócratas!".

Por su parte, Myriam Bregman se la pasó de principio a fin manifestándose a través de su cuenta de Twitter (X) sobre todo lo que iba pasando en el día. La marcha durante la tarde y luego lo propio cuando el libertario presentó el DNU a través de una cadena nacional, el cual definió como una "guerra contra el pueblo trabajador".

"Guerra contra el pueblo": Así definió Myriam Bregman el DNU.

"El DNU es un plan de guerra contra el pueblo trabajador. Paro nacional activo ya", pidió. Y luego analizó: "El que le redactó el decreto a Milei eliminando la reinstalación en el puesto de trabajo ante una discriminación, no leyó los fallos de la Corte Suprema de los últimos días. Justamente la Corte acaba de reafirmar ese derecho".

Myriam Bregman calificó como "estafa" el DNU de Milei.

Para dejar aún más en clara su postura, trató de "estafa" lo sucedido. "Estamos viendo gran estafa electoral. Llegaron diciendo que el gran problema es el déficit fiscal, pero meten un DNU para reformar en forma monárquica las leyes laborales, de medicamentos o los clubes de fútbol. Es decir, lo que le interesa al poder económico al cual responden".